Президентские выборы в Португалии, вероятно, перейдут во второй тур - РИА Новости, 19.01.2026
00:00 19.01.2026
Президентские выборы в Португалии, вероятно, перейдут во второй тур
Президентские выборы в Португалии, вероятно, перейдут во второй тур
2026
Президентские выборы в Португалии, вероятно, перейдут во второй тур

Португалию может ждать второй тур президентских выборов впервые с 1986 года

Флаг Португалии
Флаг Португалии
Флаг Португалии. Архивное фото
МАДРИД, 18 янв - РИА Новости. Президентские выборы в Португалии, вероятно, перейдут во второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства после подсчета более чем 60% бюллетеней, свидетельствуют данные, опубликованные министерством внутренней администрации страны.
После обработки 60,48% бюллетеней социалист Антониу Жозе Сегуру лидирует с результатом в 30,02%, за ним следует кандидат от ультраправой партии Chega Андре Вентура, набирающий 26,7%, далее располагается Луис Маркес Мендеш (14,15%).
Явка избирателей, согласно последним данным, составляет 50,7%. Ни один из кандидатов не приближается к порогу в 50% голосов, необходимому для победы в первом туре, что делает проведение второго тура почти неизбежным.
В последний раз президентские выборы в Португалии доходили до второго тура в 1986 году. Согласно избирательному законодательству государства, второй тур проводится между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в первом раунде.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
