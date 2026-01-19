Президентские выборы в Португалии, вероятно, перейдут во второй тур

МАДРИД, 18 янв - РИА Новости. Президентские выборы в Португалии, вероятно, перейдут во второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набирает абсолютного большинства после подсчета более чем 60% бюллетеней, свидетельствуют данные, опубликованные министерством внутренней администрации страны.

После обработки 60,48% бюллетеней социалист Антониу Жозе Сегуру лидирует с результатом в 30,02%, за ним следует кандидат от ультраправой партии Chega Андре Вентура, набирающий 26,7%, далее располагается Луис Маркес Мендеш (14,15%).

Явка избирателей, согласно последним данным, составляет 50,7%. Ни один из кандидатов не приближается к порогу в 50% голосов, необходимому для победы в первом туре, что делает проведение второго тура почти неизбежным.