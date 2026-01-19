https://ria.ru/20260119/estoniya-2068837356.html
В Эстонии продлили задержание Беседина, обвиняемого в нарушении санкций
В Эстонии продлили задержание Беседина, обвиняемого в нарушении санкций - РИА Новости, 19.01.2026
В Эстонии продлили задержание Беседина, обвиняемого в нарушении санкций
Суд в Эстонии продлил срок задержания блогера, журналиста-документалиста Олега Беседина до 4 марта, сообщил в понедельник портал Delfi. РИА Новости, 19.01.2026
В Эстонии продлили задержание Беседина, обвиняемого в нарушении санкций
Delfi: cуд в Эстонии продлил срок задержания режиссера Беседина до марта
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Суд в Эстонии продлил срок задержания блогера, журналиста-документалиста Олега Беседина до 4 марта, сообщил в понедельник портал Delfi.
В ноябре телерадиокомпания ERR сообщала, что суд в Эстонии
взял под стражу на два месяца Беседина, задержанного по обвинениям в антигосударственной деятельности и нарушении международных санкций. Как заявляла госзащитник журналиста, Беседин себя виновным не признает.
"Олегу Беседину, задержанному и взятому под стражу в ноябре прошлого года, суд продлил срок ареста до 4 марта", - говорится в публикации на сайте портала.
По данным Delfi, в Харьюском уездном суде отметили, что срок ареста Беседина был продлен, поскольку "есть основание считать, что он может совершить новые преступления", а также из-за якобы имеющейся вероятности того, что он может уехать из страны.
Ранее ERR уведомляла о том, что полиция безопасности Эстонии задержала Беседина из-за якобы деятельности, направленной против государства, и передаче контента находящимся под санкциями российским СМИ. По первому обвинению ему может грозить от двух до 15 лет заключения, а из-за нарушения международных санкций - штраф или заключение до пяти лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что задержание Беседина в Эстонии стало следствием "охоты на ведьм" и равнодушия международных структур.