В Эстонии продлили задержание Беседина, обвиняемого в нарушении санкций

"Олегу Беседину, задержанному и взятому под стражу в ноябре прошлого года, суд продлил срок ареста до 4 марта", - говорится в публикации на сайте портала.

По данным Delfi, в Харьюском уездном суде отметили, что срок ареста Беседина был продлен, поскольку "есть основание считать, что он может совершить новые преступления", а также из-за якобы имеющейся вероятности того, что он может уехать из страны.