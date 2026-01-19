Рейтинг@Mail.ru
Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез - РИА Новости, 19.01.2026
23:18 19.01.2026
Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез
Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез
Мировые лидеры не воспринимают Евросоюз всерьез из-за абсурдных климатических целей и самоубийственной миграционной политики, считает премьер-министр Словакии... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
сша
словакия
германия
роберт фицо
фридрих мерц
дональд трамп
в мире, сша, словакия, германия, роберт фицо, фридрих мерц, дональд трамп
В мире, США, Словакия, Германия, Роберт Фицо, Фридрих Мерц, Дональд Трамп
Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез

Фицо: мировые лидеры не воспринимают ЕС всерьез из-за миграционной политики

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 19 янв - РИА Новости. Мировые лидеры не воспринимают Евросоюз всерьез из-за абсурдных климатических целей и самоубийственной миграционной политики, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо в понедельник провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Словацкий премьер сообщил, что проинформировал Мерца о встрече с президентом США Дональдом Трампом, который принял Фицо 17 января в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, мероприятие было закрыто для прессы.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Венгрия не поддержит совместное заявление ЕС по Гренландии
Вчера, 20:57
"Президент США однозначно действует в национальных интересах США. Если бы себя так вел Европейский союз, то мы были бы не там, где сейчас. Мировые лидеры не воспринимают Европейский союз всерьез, мы можем поставить это в заслугу нашим абсурдным климатическим целям и самоубийственной миграционной политике. В таком духе завтра я пошлю открытое письмо председателю Европейской комиссии и доведу его до сведения всех премьеров и глав государств-членов Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* по итогам разговора с Мерцем в понедельник.
Он заявил, что предложил Мерцу несколько решений сложившейся ситуации, отметив, что словацкая экономика зависит от экономического развития ФРГ, поскольку в Словакии работают сотни немецких компаний.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Для Украины изобретают особый рецепт диетического Евросоюза
Вчера, 08:00
 
В миреСШАСловакияГерманияРоберт ФицоФридрих МерцДональд Трамп
 
 
