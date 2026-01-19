Рейтинг@Mail.ru
Европарламент может проголосовать по кредиту Киеву в феврале - РИА Новости, 19.01.2026
19:15 19.01.2026
Европарламент может проголосовать по кредиту Киеву в феврале
Европарламент может проголосовать по кредиту Киеву в феврале - РИА Новости, 19.01.2026
Европарламент может проголосовать по кредиту Киеву в феврале
Европейский парламент при выполнении определенных законодательных процедур может проголосовать по выделению кредита Киеву на ближайшие два года в размере 90... РИА Новости, 19.01.2026
Европарламент может проголосовать по кредиту Киеву в феврале

ЕП может в феврале проголосовать по кредиту Украине на 90 млрд евро

Здание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Европейский парламент при выполнении определенных законодательных процедур может проголосовать по выделению кредита Киеву на ближайшие два года в размере 90 миллиардов евро уже на пленарной сессии в феврале, сообщила на пресс-конференции представитель ЕП Дельфин Колар.
"Во вторник, 20 января, депутаты также проголосуют по вопросу о чрезвычайной процедуре для ускорения утверждения законодательных процедур, направленных на предоставление кредита для поддержки Украины на 2026 и 2027 годы и изменения механизма выделения средств Украине. Если это произойдет, то голосование по содержанию будет проведено на следующей сессии, возможно, уже в феврале", - сказала она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кредит Украине дадут только в случае борьбы с коррупцией, заявила глава ЕК
14 января, 14:12
Очередная пленарная сессия Европарламента стартует в понедельник в Страсбурге. Депутаты проголосуют по применению экстренной процедуры для ускорения утверждения предложения Еврокомиссии по выделению Украине кредита с гарантиями под бюджет ЕС.
Такое решение было принято на саммите ЕС в декабре, где Бельгия смогла заблокировать принятие решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Орбан назвал военный кредит Евросоюза для Украины аферой
5 января, 17:14
 
В мире Украина Киев Страсбург Евросоюз Европарламент Еврокомиссия Санкции в отношении России
 
 
