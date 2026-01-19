Европарламент может проголосовать по кредиту Киеву в феврале

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Европейский парламент при выполнении определенных законодательных процедур может проголосовать по выделению кредита Киеву на ближайшие два года в размере 90 миллиардов евро уже на пленарной сессии в феврале, сообщила на пресс-конференции представитель ЕП Дельфин Колар.
"Во вторник, 20 января, депутаты также проголосуют по вопросу о чрезвычайной процедуре для ускорения утверждения законодательных процедур, направленных на предоставление кредита для поддержки Украины на 2026 и 2027 годы и изменения механизма выделения средств Украине. Если это произойдет, то голосование по содержанию будет проведено на следующей сессии, возможно, уже в феврале", - сказала она.
Очередная пленарная сессия Европарламента стартует в понедельник в Страсбурге. Депутаты проголосуют по применению экстренной процедуры для ускорения утверждения предложения Еврокомиссии по выделению Украине кредита с гарантиями под бюджет ЕС.
Такое решение было принято на саммите ЕС в декабре, где Бельгия смогла заблокировать принятие решения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.
