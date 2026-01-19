Европарламент может проголосовать по кредиту Киеву в феврале

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Европейский парламент при выполнении определенных законодательных процедур может проголосовать по выделению кредита Киеву на ближайшие два года в размере 90 миллиардов евро уже на пленарной сессии в феврале, сообщила на пресс-конференции представитель ЕП Дельфин Колар.