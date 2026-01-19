Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат призвала ЕС отказаться от оборудования американских компаний - РИА Новости, 19.01.2026
18:31 19.01.2026
Евродепутат призвала ЕС отказаться от оборудования американских компаний
Евродепутат призвала ЕС отказаться от оборудования американских компаний
Евродепутат призвала ЕС отказаться от оборудования американских компаний
Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала ЕС отказаться от ПО и оборудования американских компаний. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
европарламент
евросоюз
welt
сша
гренландия
дания
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, европарламент, евросоюз, welt, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Европарламент, Евросоюз, Welt, Введение Трампом пошлин на импорт
Евродепутат призвала ЕС отказаться от оборудования американских компаний

Евродепутат Штрак-Циммерман призвала ЕС отказаться от американского ПО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала ЕС отказаться от ПО и оборудования американских компаний.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кошта рассказал, как ЕС ответит на пошлины Трампа из-за Гренландии
17 января, 22:43
"Если будут введены эти совершенно безумные пошлины, они нанесут ущерб не только одной или другой стороне. Пошлины вредят всем. И тот факт, что мы сейчас продвигаем соглашение с Меркосур - после десятилетий переговоров, в рамках которого создается единый, беспошлинный рынок для 700 миллионов человек, это, к слову, тоже раздражает Дональда Трампа. И это, разумеется, заметит и экономика Соединенных Штатов", - сказала депутат в интервью на телеканале Welt.
По мнению депутата, Евросоюзу нужны союзники и в американском бизнесе - "те, у кого не может быть интереса в подобном развитии событий". "Прежде всего это, конечно, технологические компании или, скажем, крупнейшие корпорации - такие как Microsoft, Google. Посмотрите хотя бы на Федеративную Республику Германию: федеральное правительство ежемесячно платит около 200 миллионов евро за весь технический ноу-хау. А это означает, что мы должны начать - мы, кстати, поднимали этот вопрос и в Европейском парламенте - отходить от программного обеспечения и оборудования американских компаний. Это все непросто, но европейские альтернативы существуют", - отметила она.
По ее словам, это приведет к тому, что компании в США "осознают, что это странное поведение может привести к ответному удару". "И, возможно, это окажет влияние и на Белый дом", - заключила депутат.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
Вчера, 15:34
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампЕвропарламентЕвросоюзWeltВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
