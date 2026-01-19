https://ria.ru/20260119/es-2068857906.html
ЕС рассчитывает на Великобританию и Канаду в вопросе отношений с США
ЕС рассчитывает на Великобританию и Канаду в вопросе отношений с США - РИА Новости, 19.01.2026
ЕС рассчитывает на Великобританию и Канаду в вопросе отношений с США
ЕС рассчитывает на сотрудничество с Великобританией и Канадой при обсуждении ситуации вокруг Гренландии и отношений с США, сообщил еврокомиссар по экономике... РИА Новости, 19.01.2026
ЕС рассчитывает на Великобританию и Канаду в вопросе отношений с США
ЕС рассчитывает на Лондон и Оттаву при обсуждении ситуации вокруг Гренландии