В Словакии призвали ЕС занять единую позицию по Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
17:09 19.01.2026 (обновлено: 17:10 19.01.2026)
В Словакии призвали ЕС занять единую позицию по Гренландии
В Словакии призвали ЕС занять единую позицию по Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
В Словакии призвали ЕС занять единую позицию по Гренландии
Европейский союз должен выразить единую позицию по ситуации вокруг Гренландии, считает вице-спикер словацкого парламента, глава входящей в правительственную... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
андрей данко
дональд трамп
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, андрей данко, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Андрей Данко, Дональд Трамп, Facebook, Удары США по Венесуэле
В Словакии призвали ЕС занять единую позицию по Гренландии

Словацкий депутат Данко призвал Евросоюз занять единую позицию по Гренландии

БРАТИСЛАВА, 19 янв - РИА Новости. Европейский союз должен выразить единую позицию по ситуации вокруг Гренландии, считает вице-спикер словацкого парламента, глава входящей в правительственную коалицию партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Чьих приказов ждут европейские и брюссельские политики? Они должны были бы выразить единую позицию по ситуации в Гренландии, а не только смотреть", - написал Данко на своей странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
По его мнению, ситуация с Гренландией непосредственно касается Европы и является серьезным вопросом, который в случае эскалации может поставить под угрозу безопасность в регионе.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
