ЕС приготовил Трампу ответ на введение пошлин из-за Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. ЕС не исключает использование рычагов экономического давления на США в ситуации вокруг Гренландии, включая контрпошлины, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Ему задали вопрос о том, изучает ли ЕС возможность задействования антипринуждающего экономического механизма против США в ответ на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран Евросоюза в ответ на спор по Гренландии.
"Все возможности обсуждаются, мы ничего не исключаем пока", - сказал он перед заседанием в Брюсселе стран еврогруппы. Ранее сообщалось, что страны ЕС могут задействовать ACI антипринуждающий механизм, который позволит вводить несимметричные пошлины на продукцию США и ограничить доступ американских компаний на европейский рынок.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.