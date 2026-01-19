ЕС приготовил Трампу ответ на введение пошлин из-за Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. ЕС не исключает использование рычагов экономического давления на США в ситуации вокруг Гренландии, включая контрпошлины, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.