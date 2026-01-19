https://ria.ru/20260119/es-2068816537.html
В ЕК рассказали о росте поставок американского СПГ в 2025 году
В ЕК рассказали о росте поставок американского СПГ в 2025 году - РИА Новости, 19.01.2026
В ЕК рассказали о росте поставок американского СПГ в 2025 году
ЕС в 2025 году значительно нарастил поставки СПГ из США, поскольку решил отказаться от топлива из РФ, пока не планирует отказываться от американского газа в... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:26:00+03:00
2026-01-19T15:26:00+03:00
2026-01-19T15:26:00+03:00
экономика
россия
сша
вашингтон (штат)
анна-каиса итконен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_39937e867a40f9dda8d1f5de0fb0b49d.jpg
https://ria.ru/20251116/sanktsii-2055348315.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_242665464443140f332c3a7f7e9f8472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, вашингтон (штат), анна-каиса итконен, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, США, Вашингтон (штат), Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК рассказали о росте поставок американского СПГ в 2025 году
ЕС в 2025 году нарастил поставки СПГ из США из-за отказа от российского топлива