В ЕК рассказали о росте поставок американского СПГ в 2025 году - РИА Новости, 19.01.2026
15:26 19.01.2026
В ЕК рассказали о росте поставок американского СПГ в 2025 году
экономика, россия, сша, вашингтон (штат), анна-каиса итконен, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Россия, США, Вашингтон (штат), Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. ЕС в 2025 году значительно нарастил поставки СПГ из США, поскольку решил отказаться от топлива из РФ, пока не планирует отказываться от американского газа в текущих условиях, несмотря на разногласия с Вашингтоном, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
"Согласно последним данным, которые у меня есть по импорту СПГ, в прошлом году доля американского СПГ в общем импорте ЕС составила порядка 25%, поставки пошли вверх. Я имею в виду, то, что мы импортируем из Соединенных Штатов", - сказала Итконен.
По ее словам, такая динамика обусловлена в том числе решением отказаться от энергоносителей из России. "США были и остаются важным поставщиком. И на данный момент нет необходимости в каких-либо дополнительных предложениях в сложившейся ситуации", - добавила представитель ЕК.
Американский танкер с сжиженным природным газом - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
СПГ из США дорого обойдется Европе, предупредил ученый
16 ноября 2025, 23:25
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
