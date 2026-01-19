В ЕК рассказали о росте поставок американского СПГ в 2025 году

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. ЕС в 2025 году значительно нарастил поставки СПГ из США, поскольку решил отказаться от топлива из РФ, пока не планирует отказываться от американского газа в текущих условиях, несмотря на разногласия с Вашингтоном, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.