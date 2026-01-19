В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца года

ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Глава департамента предметов искусства Лувра Оливье Габе выразил надежду, что найденную после ограбления музея корону императрицы Евгении де Монтихо удастся восстановить до конца 2026 года.

"Я надеюсь, что в течение 2026 года эта корона будет отреставрирована", - сообщил он радиостанции RTL.

На данный момент в короне не хватает только маленького золотого орла, заявил глава департамента предметов искусства.

Транспорт, который использовали злоумышленники, включая два скутера и белый Citroen Berlingo, а также сами похищенные из музея драгоценности до сих пор не были найдены, сообщает RTL.

Газета Parisien сообщила 13 января, что правоохранители Франции нашли в районе Обервилье в северном пригороде Парижа гараж, в который злоумышленники сначала отвезли драгоценности. Однако, когда похитители заметили на подземной парковке камеры видеонаблюдения, они вывезли из гаража драгоценности и транспорт.

Грабители 19 октября 2025 года пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.