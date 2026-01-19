Рейтинг@Mail.ru
В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца года - РИА Новости, 19.01.2026
15:24 19.01.2026
В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца года
В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца года - РИА Новости, 19.01.2026
В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца года
Глава департамента предметов искусства Лувра Оливье Габе выразил надежду, что найденную после ограбления музея корону императрицы Евгении де Монтихо удастся... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:24:00+03:00
2026-01-19T15:24:00+03:00
франция
париж
в мире
лувр
франция
париж
франция, париж, в мире, лувр
Франция, Париж, В мире, Лувр
В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца года

В Лувре надеются восстановить корону императрицы де Монтихо до конца 2026 года

Корона императрицы Евгении де Монтихо
Корона императрицы Евгении де Монтихо
© Getty Images / VCG/Zhang Dengke
Корона императрицы Евгении де Монтихо. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 янв – РИА Новости. Глава департамента предметов искусства Лувра Оливье Габе выразил надежду, что найденную после ограбления музея корону императрицы Евгении де Монтихо удастся восстановить до конца 2026 года.
"Я надеюсь, что в течение 2026 года эта корона будет отреставрирована", - сообщил он радиостанции RTL.
На данный момент в короне не хватает только маленького золотого орла, заявил глава департамента предметов искусства.
Транспорт, который использовали злоумышленники, включая два скутера и белый Citroen Berlingo, а также сами похищенные из музея драгоценности до сих пор не были найдены, сообщает RTL.
Газета Parisien сообщила 13 января, что правоохранители Франции нашли в районе Обервилье в северном пригороде Парижа гараж, в который злоумышленники сначала отвезли драгоценности. Однако, когда похитители заметили на подземной парковке камеры видеонаблюдения, они вывезли из гаража драгоценности и транспорт.
Грабители 19 октября 2025 года пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Франция Париж В мире Лувр
 
 
