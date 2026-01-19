https://ria.ru/20260119/es-2068811332.html
Каллас проводит консультации с главами МИД ЕС перед саммитом по Гренландии
Каллас проводит консультации с главами МИД ЕС перед саммитом по Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проводит консультации с главами МИД стран Евросоюза в преддверии саммита по Гренландии 22 января, сообщила на брифинге в Брюсселе РИА Новости, 19.01.2026
в мире
гренландия
брюссель
сша
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
гренландия
брюссель
сша
Каллас проводит консультации с главами МИД ЕС перед саммитом по Гренландии
Каллас обсуждает с главами МИД стран ЕС ситуацию с Гренландией