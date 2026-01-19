Рейтинг@Mail.ru
Каллас проводит консультации с главами МИД ЕС перед саммитом по Гренландии - РИА Новости, 19.01.2026
15:07 19.01.2026
Каллас проводит консультации с главами МИД ЕС перед саммитом по Гренландии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проводит консультации с главами МИД стран Евросоюза в преддверии саммита по Гренландии 22 января, сообщила на брифинге в Брюсселе РИА Новости, 19.01.2026
Каллас проводит консультации с главами МИД ЕС перед саммитом по Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проводит консультации с главами МИД стран Евросоюза в преддверии саммита по Гренландии 22 января, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер.
"Верховный представитель проводила консультации с министрами в выходные, и сейчас консультации продолжаются", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Каллас провести встречу с главами МИД в преддверии европейского саммита в предстоящий четверг.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
