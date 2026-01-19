Рейтинг@Mail.ru
15:00 19.01.2026
2026-01-19T15:00:00+03:00
2026-01-19T15:00:00+03:00
в мире
сша
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
обострение палестино-израильского конфликта
Евросоюз получил от США приглашение в Совет мира по Газе

Олоф Жилл: ЕС получил от США приглашение в Совет мира по Газе и обсуждает его

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. ЕС получил от США приглашение в Совет мира по Газе, обсуждает его, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Я могу только подтвердить получение приглашения, которое мы очень ценим. Председатель ЕК находится в тесном контакте со всеми лидерами на уровне ЕС по всем геополитическим вопросам. И они продолжат обсуждение на этой неделе", - сказал он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Пушков прокомментировал приглашение Путина в Совет мира по Газе
14:24
 
