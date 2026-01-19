https://ria.ru/20260119/es-2068808844.html
Евросоюз получил от США приглашение в Совет мира по Газе
Евросоюз получил от США приглашение в Совет мира по Газе - РИА Новости, 19.01.2026
Евросоюз получил от США приглашение в Совет мира по Газе
ЕС получил от США приглашение в Совет мира по Газе, обсуждает его, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. РИА Новости, 19.01.2026
Евросоюз получил от США приглашение в Совет мира по Газе
Олоф Жилл: ЕС получил от США приглашение в Совет мира по Газе и обсуждает его