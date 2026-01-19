Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС постарается найти дипломатическое решение по Гренландии
08:46 19.01.2026
СМИ: ЕС постарается найти дипломатическое решение по Гренландии
СМИ: ЕС постарается найти дипломатическое решение по Гренландии
Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США на фоне ситуации вокруг Гренландии, постарается найти дипломатическое решение, передает агентство Блумберг... РИА Новости, 19.01.2026
СМИ: ЕС постарается найти дипломатическое решение по Гренландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США на фоне ситуации вокруг Гренландии, постарается найти дипломатическое решение, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее газета Financial Times писала, что страны ЕС обдумывают возможность ввести пошлины против США на сумму 93 миллиарда евро на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
16 января, 18:49
"ЕС также рассматривает дополнительные контрмеры помимо пошлин, но сначала попытается найти дипломатическое решение", - говорится в материале Блумберг.
Агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов ЕС передает, что Евросоюз в настоящее время не планирует применять контрмеры против США.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева
01:04
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева
01:04
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампЕвросоюз
 
 
