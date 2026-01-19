Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС считают, что политический развод с США из-за Гренландии неизбежен
07:01 19.01.2026
СМИ: в ЕС считают, что политический развод с США из-за Гренландии неизбежен
Ряд чиновников в Евросоюзе на фоне ситуации вокруг Гренландии считают, что политический развод с США неизбежен, пишет издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
politico
в мире, гренландия, сша, дания, politico
В мире, Гренландия, США, Дания, Politico
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ряд чиновников в Евросоюзе на фоне ситуации вокруг Гренландии считают, что политический развод с США неизбежен, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ опровергли заявление о приоритетном праве Лондона на покупку Гренландии
02:33
"Для многих европейских правительств, включая самых давних и лояльных союзников Америки, угроза Трампа ввести карательные пошлины против любого, кто попытается помешать ему получить Гренландию, стала последней каплей: развод, по их мнению, теперь неизбежен", - говорится в материале издания.
По данным издания, в частных разговорах обеспокоенные европейские чиновники называют "безумным" поспешное решение американского лидера захватить Гренландию и заявляют, что он заслуживает самых жестких ответных мер со стороны Европы. Согласно изданию, высокопоставленные европейские чиновники все больше считают, что пришло время посмотреть правде в глаза: США при Трампе больше нельзя назвать надежным торговым партнером, а тем более надежным союзником в сфере безопасности.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Эксперт назвал следующую цель США после присоединения Гренландии
03:24
 
