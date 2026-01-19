АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Государства-члены Европейского союза в ближайшей перспективе могут пересмотреть свою политику в отношении России и смягчить позицию по Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди.
Премьер Чехии Андрей Бабиш в новогоднем обращении к согражданам раскритиковал политиков, пугающих европейцев прогнозами о неизбежности скорой войны, и выразил надежду, что наступивший 2026 год станет годом мира. Российское посольство в Нидерландах 14 января заявило, что множество обычных европейцев предпочитают мир опосредованной войне с РФ.
По оценке Эфенди, признаки смягчения позиции ряда ведущих стран-участниц Евросоюза уже прослеживаются на практическом уровне: Италия все чаще акцентирует внимание на экономических издержках конфронтации и необходимости восстановления диалога, Франция усилила дипломатическую активность вокруг идеи европейской стратегической автономии, а в Германии внутри правящих и оппозиционных кругов нарастает обсуждение пересмотра подходов к санкционной политике и вопросам безопасности.
Вместе с тем Эфенди отметил, что Великобритания продолжает настаивать на жесткой антироссийской линии.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".