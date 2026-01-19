Рейтинг@Mail.ru
В ЕС скоро могут отойти от непримиримой позиции к России, считает аналитик - РИА Новости, 19.01.2026
03:34 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/es-2068675874.html
В ЕС скоро могут отойти от непримиримой позиции к России, считает аналитик
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Государства-члены Европейского союза в ближайшей перспективе могут пересмотреть свою политику в отношении России и смягчить позицию по Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди.
Премьер Чехии Андрей Бабиш в новогоднем обращении к согражданам раскритиковал политиков, пугающих европейцев прогнозами о неизбежности скорой войны, и выразил надежду, что наступивший 2026 год станет годом мира. Российское посольство в Нидерландах 14 января заявило, что множество обычных европейцев предпочитают мир опосредованной войне с РФ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Брюссельские попугаи". Фицо набросился на лидеров ЕС из-за России
Вчера, 15:23
"Италия, Франция, а затем и Германия отказываются от непримиримой позиции по отношению к России, и мы можем увидеть значительные отступления и в вопросе Украины", - сказал собеседник агентства.
По оценке Эфенди, признаки смягчения позиции ряда ведущих стран-участниц Евросоюза уже прослеживаются на практическом уровне: Италия все чаще акцентирует внимание на экономических издержках конфронтации и необходимости восстановления диалога, Франция усилила дипломатическую активность вокруг идеи европейской стратегической автономии, а в Германии внутри правящих и оппозиционных кругов нарастает обсуждение пересмотра подходов к санкционной политике и вопросам безопасности.
Эксперт добавил, что изменения в политике США в отношении Европы "уже дают эффект".
Вместе с тем Эфенди отметил, что Великобритания продолжает настаивать на жесткой антироссийской линии.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Глупо и опасно". Японцы обрушились на ЕС из-за обвинений в адрес России
16 января, 17:17
 
