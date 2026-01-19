В ЕС скоро могут отойти от непримиримой позиции к России, считает аналитик

АНКАРА, 19 янв - РИА Новости. Государства-члены Европейского союза в ближайшей перспективе могут пересмотреть свою политику в отношении России и смягчить позицию по Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди.