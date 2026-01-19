https://ria.ru/20260119/es-2068671407.html
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия - РИА Новости, 19.01.2026
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия
Евросоюз уже по итогам ноября превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 6% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по РИА Новости, 19.01.2026
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия
РИА Новости: ЕС в ноябре на 6% превысил квоту на импорт алюминия из РФ