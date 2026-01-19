Рейтинг@Mail.ru
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия
02:04 19.01.2026
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия - РИА Новости, 19.01.2026
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия
Евросоюз уже по итогам ноября превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 6% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по РИА Новости, 19.01.2026
2026
экономика, россия, италия, польша, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Италия, Польша, Евросоюз, Евростат
ЕС превысил квоту на импорт российского алюминия

РИА Новости: ЕС в ноябре на 6% превысил квоту на импорт алюминия из РФ

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз уже по итогам ноября превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 6% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год.
Согласно данным ведомства, импорт в январе-ноябре составил 290,7 тысячи тонн.
Крупнейшими покупателями алюминия в отчетном периоде стали Италия и Польша, каждая из которых потребила четверть российского экспорта. На втором месте практически с теми же объемами оказалась Испания (доля в 22%), а на третьем была Греция (11%).
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Названы потери ЕС от санкций против России
9 января, 07:16
 
ЭкономикаРоссияИталияПольшаЕвросоюзЕвростат
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
