Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил введение статуса "надежного осведомителя" в Молдавии - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ekspert-2068820888.html
Эксперт оценил введение статуса "надежного осведомителя" в Молдавии
Эксперт оценил введение статуса "надежного осведомителя" в Молдавии - РИА Новости, 19.01.2026
Эксперт оценил введение статуса "надежного осведомителя" в Молдавии
Регламент Совета по телевидению и радио Молдавии, предусматривающий введение статуса "надёжного осведомителя" для сигналов о "незаконном" онлайн-контенте,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:33:00+03:00
2026-01-19T15:33:00+03:00
в мире
молдавия
россия
ссср
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260118/politolog-2068593270.html
https://ria.ru/20260117/moldaviya-2068441028.html
https://ria.ru/20260116/moldaviya-2068354598.html
молдавия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, ссср, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Россия, СССР, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Эксперт оценил введение статуса "надежного осведомителя" в Молдавии

Политолог Букарский увидел угрозу свободе слова в идее осведомителей в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Регламент Совета по телевидению и радио Молдавии, предусматривающий введение статуса "надёжного осведомителя" для сигналов о "незаконном" онлайн-контенте, фактически узаконивает потоковое доносительство под риторикой о цифровой безопасности, заявил РИА Новости член Ассоциации православных экспертов, руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор", политолог Владимир Букарский.
Совет по телевидению и радио вынес на общественное обсуждение регламент, который вводит статус "надёжного осведомителя" для физических лиц и организаций, уполномоченных уведомлять о "незаконном" контенте на видеоплатформах. Регламент разработан для применения поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, вступивших в силу в августе 2025 года. В пояснительных документах регулятор указывает, что цель инициативы — "облегчить управление рисками в онлайн-среде" и "повысить уровень цифровой безопасности". При этом оппозиционные политики и часть экспертов выражают опасения, что механизм "надёжных осведомителей" может использоваться для давления на несистемные медиа и ограничения критического контента под предлогом борьбы с "незаконными" материалами. Таковыми могут классифицироваться материалы, связанные с Россией и оппозицией.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
Вчера, 11:56
"Если отбросить риторику про "цифровую безопасность" и "управление рисками", мы увидим вполне узнаваемую институциональную конструкцию- попытку поставить доносительство на поток и придать ему респектабельный, сертифицированный вид. Разница лишь в том, что раньше этим занимались "органы", а теперь - советы, регламенты и "надёжные осведомители" с бейджиком гражданской добродетели", - сказал эксперт.
Букарский подчеркнул, что вопросы вызывает не сам по себе механизм сигналов о контенте, а контур его применения.
"Ключевая проблема здесь даже не в самом механизме сигналов о контенте - подобные инструменты существуют в разных странах, - а в отсутствии внятных, деполитизированных критериев "незаконности". Когда объектом внимания заранее обозначены Россия и оппозиция, вопрос о нейтральности снимается сам собой", - отметил политолог. Он связал нынешнюю дискуссию вокруг "надёжных осведомителей" с опытом XX века. "Особый сарказм ситуации в том, что именно нынешние молдавские либералы, антисоветчики и представители "национальной интеллигенции" десятилетиями объясняли все беды СССР тем, что там, дескать, "скорость стука превышала скорость света", – сказал Букарский.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Социолог раскрыл, что случилось с внешней поддержкой Молдавии
17 января, 00:52
По словам эксперта, сейчас в Молдавии формируется обновлённая версия подобных практик. "Сегодня же они с удивительной изобретательностью восстанавливают тот же принцип - но в версии 2.0: не стихийный донос, а лицензированный; не сосед по коммуналке, а "надёжный партнёр регулятора. Исторический опыт подсказывает: такие конструкции не укрепляют доверие к государству и не повышают устойчивость общества. Они лишь ускоряют деградацию публичной дискуссии и превращают свободу слова в условную привилегию - выдаваемую и отзываемую административным решением", - резюмировал Букарский.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию
16 января, 16:34
 
В миреМолдавияРоссияСССРЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала