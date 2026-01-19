Эксперт оценил введение статуса "надежного осведомителя" в Молдавии

КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Регламент Совета по телевидению и радио Молдавии, предусматривающий введение статуса "надёжного осведомителя" для сигналов о "незаконном" онлайн-контенте, фактически узаконивает потоковое доносительство под риторикой о цифровой безопасности, заявил РИА Новости член Ассоциации православных экспертов, руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор", политолог Владимир Букарский.
Совет по телевидению и радио вынес на общественное обсуждение регламент, который вводит статус "надёжного осведомителя" для физических лиц и организаций, уполномоченных уведомлять о "незаконном" контенте на видеоплатформах. Регламент разработан для применения поправок в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, вступивших в силу в августе 2025 года. В пояснительных документах регулятор указывает, что цель инициативы — "облегчить управление рисками в онлайн-среде" и "повысить уровень цифровой безопасности". При этом оппозиционные политики и часть экспертов выражают опасения, что механизм "надёжных осведомителей" может использоваться для давления на несистемные медиа и ограничения критического контента под предлогом борьбы с "незаконными" материалами. Таковыми могут классифицироваться материалы, связанные с Россией и оппозицией.
"Если отбросить риторику про "цифровую безопасность" и "управление рисками", мы увидим вполне узнаваемую институциональную конструкцию- попытку поставить доносительство на поток и придать ему респектабельный, сертифицированный вид. Разница лишь в том, что раньше этим занимались "органы", а теперь - советы, регламенты и "надёжные осведомители" с бейджиком гражданской добродетели", - сказал эксперт.
Букарский подчеркнул, что вопросы вызывает не сам по себе механизм сигналов о контенте, а контур его применения.
"Ключевая проблема здесь даже не в самом механизме сигналов о контенте - подобные инструменты существуют в разных странах, - а в отсутствии внятных, деполитизированных критериев "незаконности". Когда объектом внимания заранее обозначены Россия и оппозиция, вопрос о нейтральности снимается сам собой", - отметил политолог. Он связал нынешнюю дискуссию вокруг "надёжных осведомителей" с опытом XX века. "Особый сарказм ситуации в том, что именно нынешние молдавские либералы, антисоветчики и представители "национальной интеллигенции" десятилетиями объясняли все беды СССР тем, что там, дескать, "скорость стука превышала скорость света", – сказал Букарский.
По словам эксперта, сейчас в Молдавии формируется обновлённая версия подобных практик. "Сегодня же они с удивительной изобретательностью восстанавливают тот же принцип - но в версии 2.0: не стихийный донос, а лицензированный; не сосед по коммуналке, а "надёжный партнёр регулятора. Исторический опыт подсказывает: такие конструкции не укрепляют доверие к государству и не повышают устойчивость общества. Они лишь ускоряют деградацию публичной дискуссии и превращают свободу слова в условную привилегию - выдаваемую и отзываемую административным решением", - резюмировал Букарский.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
