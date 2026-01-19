Эксперт оценил введение статуса "надежного осведомителя" в Молдавии

КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Регламент Совета по телевидению и радио Молдавии, предусматривающий введение статуса "надёжного осведомителя" для сигналов о "незаконном" онлайн-контенте, фактически узаконивает потоковое доносительство под риторикой о цифровой безопасности, заявил РИА Новости член Ассоциации православных экспертов, руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор", политолог Владимир Букарский.

"Если отбросить риторику про "цифровую безопасность" и "управление рисками", мы увидим вполне узнаваемую институциональную конструкцию- попытку поставить доносительство на поток и придать ему респектабельный, сертифицированный вид. Разница лишь в том, что раньше этим занимались "органы", а теперь - советы, регламенты и "надёжные осведомители" с бейджиком гражданской добродетели", - сказал эксперт.