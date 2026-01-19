Рейтинг@Mail.ru
Европе нечем ответить на пошлины Трампа из-за Гренландии, считает эксперт
11:49 19.01.2026
Европе нечем ответить на пошлины Трампа из-за Гренландии, считает эксперт
в мире
гренландия
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
высшая школа экономики (вшэ)
введение трампом пошлин на импорт
гренландия
сша
европа
Европе нечем ответить на пошлины Трампа из-за Гренландии, считает эксперт

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Европа едва ли может серьезно ответить на объявленное президентом США Дональдом Трампом введение пошлин против ряда государств ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии, предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Военно-политически они ответить не могут. Могут ответить в основном риторически. Попытались (отправкой военных – ред.) продемонстрировать, что Гренландия относится к Дании, тут же получили ответ и, например, Германия вывела свои войска. Что им в целом остается? Терпеть, принимать правила игры, навязанные со стороны Соединенных Штатов Америки, и выполнять все условия, которые им предъявляются. По-видимому, Трамп не отступится от Гренландии, так или иначе будет дожимать этот вопрос", - сказал Сокольщик.
Он также отметил, что экономический ответ – введение пошлин Европой против американских товаров – лишь нанес бы европейской стороне дополнительный ущерб. В США уже оценили и просчитали возможные сценарии такого характера, полагает собеседник агентства.
"Европа оказалась вообще не готова к новым реалиям, к тому, что в этом мире надо бороться за свои интересы, и в целом до сих пор пребывает в иллюзиях либеральной глобализации, своего особого значения для мира. Даже с точки зрения идеологии ей очень сложно перестроиться. Это означает, что Соединенные Штаты они не могут выставить как угрозу для себя. США наносят удары риторически, политически и санкционно. Тем не менее, Европа просто вынуждена это терпеть", - подчеркнул эксперт.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
