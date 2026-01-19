Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 400 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Отрадном - РИА Новости, 19.01.2026
14:12 19.01.2026
Ефимов: 400 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Отрадном
Ефимов: 400 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Отрадном
В Отрадном на северо-востоке Москвы под заселение передана вторая новостройка, возведенная по программе реновации, в нее переедут почти 400 жителей двух старых... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T14:12:00+03:00
2026-01-19T14:12:00+03:00
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 400 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Отрадном

Ефимов: около 400 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Отрадном

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Отрадном на северо-востоке Москвы под заселение передана вторая новостройка, возведенная по программе реновации, в нее переедут почти 400 жителей двух старых домов на Березовой аллее и в Отрадном проезде, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Жилой комплекс на 251 квартиру общей площадью 14,5 тысячи квадратных метров расположен по адресу: Отрадный проезд, 8.
"Это уже второй дом, переданный под заселение по программе реновации в районе Отрадное. В него переедут около 400 жителей двух домов старого жилого фонда, расположенных неподалеку. Поскольку переселение проводится в рамках района, инфраструктура для новоселов останется привычной. Они смогут посещать прежние образовательные и спортивные учреждения, объекты здравоохранения и магазины", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в нем, более 280 человек уже сделали оформляют документы на новые квартиры, свыше 70 человек уже заключили договоры.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. В Отрадном в действующую программу реновации включено семь старых зданий, новые квартиры получат около 1,3 тысячи москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что началось переселение жителей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице. По его словам, время реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
