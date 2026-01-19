© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: ДГС курировал более 30 соцобъектов в Москве в 2025 году

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Москве в 2025 году под кураторством департамента гражданского строительства возвели и реконструировали более 30 социальных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Общая площадь зданий составляет почти 318 тысяч квадратных метров. В их числе школы, больницы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и дом культуры. Учреждения расположены рядом с жилыми районами, что позволит москвичам получать необходимые услуги в шаговой доступности от дома", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Больше всего социальных объектов возведено и реконструировано на востоке, севере, западе, северо-западе города, а также в Новой Москве, указывается в сообщении.

Основной объем возведенных в 2025 году объектов соцназначения, как добавляется в нем, приходится на образовательные и медицинские учреждения общей площадью около 280 тысяч "квадратов". Среди них флагманский центр городской клинической больницы имени В.М. Буянова, многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках, школа в Коммунарке.