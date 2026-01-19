https://ria.ru/20260119/dtp-2068909685.html
В Ярославле на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с тепловозом
Грузовой автомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде в Ярославле, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 19.01.2026
ярославль
