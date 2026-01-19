Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с тепловозом
22:40 19.01.2026
В Ярославле на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с тепловозом
В Ярославле на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с тепловозом
Грузовой автомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде в Ярославле, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
ярославль
2026
В Ярославле на железнодорожном переезде грузовик столкнулся с тепловозом

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Грузовой автомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде в Ярославле, пострадавших нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительным данным ведомства, тепловоз столкнулся с грузовиком, выехавшим на железнодорожные пути в районе Тормозного шоссе. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить удар.
"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде путей необщего пользования в Ярославле. Пострадавших нет, схода подвижного состава не произошло", - говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.
Отмечается, что Ярославская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на переезде в районе Тормозного шоссе.
