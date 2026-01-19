https://ria.ru/20260119/dtp-2068804841.html
В Челябинской области девять человек направили в медорганизации после ДТП
В Челябинской области девять человек направили в медорганизации после ДТП - РИА Новости, 19.01.2026
В Челябинской области девять человек направили в медорганизации после ДТП
Девять человек, в том числе трое подростков, направлены в медицинские организации после ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области, всем оказывается... РИА Новости, 19.01.2026
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое подростков, направлены в медицинские организации после ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области, всем оказывается необходимая помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"На месте ДТП в Коркинском городском округе бригадами скорой помощи направлены на дообследование в медицинские организации 9 человек, в том числе 3 подростка. Всем оказывается медицинская помощь. При необходимости проводятся телемедицинские консультации со специалистами челябинской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.
Также есть информация о том, что 5 человек с места ДТП уехали, обращений от них в медицинские организации зафиксировано не было, отметили в пресс-службе.
Как сообщала пресс-служба ГУМВД России
по региону, ДТП произошло утром на 3-м километре автодороги "Первомайский – Челябинск
– Троицк" в Коркинском муниципальном округе. Предварительно, 58-летний водитель автобуса при объезде препятствия не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Howo, после этого "ПАЗ" наехал на стоящий на обочине грузовик "Камаз", а Howo съехал в кювет. В итоге, как сообщалось, 14 человек, в том числе трое детей, были доставлены в медучреждения.