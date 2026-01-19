В Челябинской области девять человек направили в медорганизации после ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Девять человек, в том числе трое подростков, направлены в медицинские организации после ДТП с рейсовым автобусом в Челябинской области, всем оказывается необходимая помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

"На месте ДТП в Коркинском городском округе бригадами скорой помощи направлены на дообследование в медицинские организации 9 человек, в том числе 3 подростка. Всем оказывается медицинская помощь. При необходимости проводятся телемедицинские консультации со специалистами челябинской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

Также есть информация о том, что 5 человек с места ДТП уехали, обращений от них в медицинские организации зафиксировано не было, отметили в пресс-службе.