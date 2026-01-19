Рейтинг@Mail.ru
12:26 19.01.2026 (обновлено: 12:56 19.01.2026)
После ДТП с автобусом под Челябинском 14 человек доставили в медучреждение
Четырнадцать человек, в том числе трое детей, доставлены в медучреждение после ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области, сообщила РИА Новости, 19.01.2026
Новости
происшествия, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После ДТП с автобусом под Челябинском 14 человек доставили в медучреждение

Медики обследуют 14 пострадавших после ДТП с автобусом под Челябинском

ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области
ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе трое детей, доставлены в медучреждение после ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, доставлены в медицинскую организацию для проведения обследования. Установлено, что в салоне общественного транспорта находился 21 человек", - говорится в сообщении.
В России снизилось число пострадавших в ДТП до 16-летнего минимума
В России снизилось число пострадавших в ДТП до 16-летнего минимума
08:26
 
Происшествия Челябинская область Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
