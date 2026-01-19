https://ria.ru/20260119/dtp-2068756663.html
После ДТП с автобусом под Челябинском 14 человек доставили в медучреждение
После ДТП с автобусом под Челябинском 14 человек доставили в медучреждение - РИА Новости, 19.01.2026
После ДТП с автобусом под Челябинском 14 человек доставили в медучреждение
Четырнадцать человек, в том числе трое детей, доставлены в медучреждение после ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области, сообщила РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:26:00+03:00
2026-01-19T12:26:00+03:00
2026-01-19T12:56:00+03:00
происшествия
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068766899_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_f470c435484cf85be69a8a1fc020f89b.jpg
https://ria.ru/20260119/rossija-2068691529.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068766899_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_99d37c8857ef2509738d5d6f124c010a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
После ДТП с автобусом под Челябинском 14 человек доставили в медучреждение
Медики обследуют 14 пострадавших после ДТП с автобусом под Челябинском
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Четырнадцать человек, в том числе трое детей, доставлены в медучреждение после ДТП с автобусом в Коркинском муниципальном округе в Челябинской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, доставлены в медицинскую организацию для проведения обследования. Установлено, что в салоне общественного транспорта находился 21 человек", - говорится в сообщении.