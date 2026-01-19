Силы ПВО сбили 122 беспилотника за сутки

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109 900 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 207 танков и других боевых бронированных машин, 1643 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 681 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 258 единиц специальной военной автомобильной техники.