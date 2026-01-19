https://ria.ru/20260119/dron-2068758601.html
Силы ПВО сбили 122 беспилотника за сутки
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Российская ПВО за минувшие сутки сбила 122 беспилотника самолетного типа, 12 управляемых авиационных бомб и две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", сообщило
в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109 900 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 207 танков и других боевых бронированных машин, 1643 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 681 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 258 единиц специальной военной автомобильной техники.