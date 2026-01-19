"Спрос немалый". На что решились ветераны СВО ради фронта

Рейтинг@Mail.ru
Надежные люди
 
08:00 19.01.2026
Виктор Приходько и его отец Алексей открыли в Ростове-на-Дону школу, где бесплатно обучают военнослужащих управлению и сборке БПЛА. Оба — ветераны спецоперации.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Виктор Приходько и его отец Алексей открыли в Ростове-на-Дону школу, где бесплатно обучают военнослужащих управлению и сборке БПЛА. Оба — ветераны спецоперации. Оказавшись на больничной койке после тяжелого ранения, Виктор решил передать опыт другим. Об инициативе — в материале РИА Новости.

"Ничего не предвещало"

Осенью 2022 года с началом мобилизации 26-летний Виктор не стал дожидаться повестки и отправился в военкомат. Срочную службу проходил в спецназе, туда же и распределили. Отец последовал примеру сына — ушел в добровольческую бригаду.
"Я тогда только женился. Мать опешила, узнав о нашем решении. Буквально вчера еще ничего не предвещало, а сегодня уже занимаемся сборами, — рассказывает Виктор. — Я был госслужащими, папа занимался бизнесом. Брони не было, хотя предлагали устроиться на оборонное предприятие. Но решение защищать родину мы приняли твердо".
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор Приходько отправился на фронт добровольцем вместе с отцом
Виктор Приходько отправился на фронт добровольцем вместе с отцом - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор Приходько отправился на фронт добровольцем вместе с отцом
Служили на разных участках фронта: Виктор разведчиком, Алексей — минометчиком. "Отца распределили в Херсонскую область. Там он сдружился с бойцом с позывным Марк, оператором дронов. Освоился на БПЛА и спустя время стал дроноводом. Я же летал на дронах с первых дней службы: сперва на "мавиках" вскрывал позиции противника, корректировал артиллерию и танки. В 2023 году обучился работать с ударными дронами, с тех же пор начал бить цели с FPV".
Виктор служил в Запорожской области. В феврале 2024-го во время перемещения с точки на точку его расчет попал под удар вражеского дрона. Виктора контузило, он получил множественные осколочные ранения ноги: "Не сразу понял, что произошло, попытался встать, и тут сослуживец показывает, что у меня кровотечение". Приходько сам оказал себе первую помощь — группа эвакуации смогла подобраться к раненым только через 12 часов.
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Алексей
Алексей - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Алексей
Алексей
"Затем несколько месяцев по госпиталям. Один осколок прошел насквозь, слегка задев артерию — можно сказать, повезло. Второй доставил больше проблем: заскочил под колено, там и остался, опасно вынимать. Повредил нерв, из-за чего до сих пор хромаю и хожу в специальном бандаже, — говорит Виктор. — Командиры понимали: в качестве оператора дронов мне будет тяжко, ведь до точки работы зачастую надо добираться пешком, нести на себе оборудование. После долгой бюрократии я уволился, решив, что в тылу пользы от меня будет больше, чем на ЛБС. Уговорил вернуться домой и отца".
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор с сослуживцем в подвале одного из домов
Виктор с сослуживцем в подвале одного из домов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор с сослуживцем в подвале одного из домов

Школа БПЛА

Пока восстанавливался, всерьез задумался о том, чтобы не только передать опыт другим, но также принимать участие в развитии сферы БПЛА. Пытался устроиться в одну из школ в Ростовской области инструктором, однако вакантных мест не оказалось. Так и решил открыть собственный центр беспилотных систем "Фортуна". Отец поддержал идею — активно принимал участие в организации работы, теперь преподает.
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор с сослуживцем
Виктор с сослуживцем - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор с сослуживцем
На старте Виктор вложил личные накопления и выплаты по ранению. "Арендовали 120 квадратов, оборудовали обучающий класс. Трое инструкторов — ветераны СВО, в том числе боец Марк. Есть и гражданский, который в теме БПЛА разбирается не хуже бывалых. И девушка — пришла обучаться на оператора дронов, но потом решила остаться у нас, — рассказывает Виктор. — Добились образовательной лицензии: все, кто прошел курс, получают подтверждающий документ".
Для тех, кто сейчас служит, все бесплатно, учатся полетам сперва через симулятор, затем — тренировки на полигоне. В программу входит противодействие дронам, а также их сборка и восстановление. "У нас в регионе "беспилотный" режим, сложно было получить разрешение тренироваться "на земле". Но чиновники поддержали, — объясняет Приходько. — Бойцы приезжают со своим оборудованием. Однажды даже привезли больше ста дронов, вышедших из строя по разным причинам. В том числе трофейные. На них учились восстанавливать беспилотники, набивали руку в сборке. С десяток оставили нам в подарок в качестве благодарности. Мы, в свою очередь, переправили их на фронт".
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Обучение в центре БПЛА для военнослужащих бесплатное
© Фото предоставлено Виктором Приходько
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор вместе с отцом открыли центр БПЛА
© Фото предоставлено Виктором Приходько
© Фото предоставлено Виктором Приходько
© Фото предоставлено Виктором Приходько
"Развитие в разгаре"

Много желающих и среди гражданских. Для них обучение платное, благодаря чему проект держится на плаву. "Достаточно и бойцов, отслуживших контракты штурмовиками, водителями, поварами, — говорит Виктор. — Приезжают получить новую квалификацию, чтобы зайти "за ленту" уже в качестве дроновода".
На проект начали обращать внимание — он одержал победу на всероссийской народной премии "Голос героев". Похвалил и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "К таким людям испытываю огромное уважение, — признался он. — Они не ждут указаний, а видят цель, собирают вокруг себя единомышленников". Приходько, кроме того, в свободное время занимается патриотическим воспитанием, проводит с молодежью уроки мужества.
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор Приходько
Виктор Приходько - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото предоставлено Виктором Приходько
Виктор Приходько
Виктор Приходько
Сейчас Виктор подобрал помещение для центра вдвое больше, чем арендовал изначально. В планах — расширение. "Спрос немалый, — говорит он. — Все же развитие беспилотных систем в самом разгаре, потому и нам нельзя отставать". Почти за два года школа выпустила около двухсот человек — и это не предел.
