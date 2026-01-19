Глава Камчатки потребовал расчистить дороги краевой столицы до 21 января

П.-КАМЧАТСКИЙ, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил , что поставил задачу до среды восстановить полноценное движение на всех магистральных дорогах Петропавловска-Камчатского, где действует режим ЧС.

Начальник камчатского управления по гидрометеорологии Вера Полякова в понедельник сообщила, что погодные условия на Камчатке в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года носят экстремальный и крайне редкий характер, они стали уникальными за период около 60 лет. По ее словам, в конце прошлого года в Петропавловске-Камчатском выпали 370 миллиметров осадков, что составляет 316% от месячной нормы, при этом за первые дни января этого года добавились еще 163,6 миллиметра, или 149% от нормы.

"Ситуация на дорогах города критическая. Поставил задачу до 21 января обеспечить (в Петропавловске-Камчатском - ред.) расширение всех магистральных дорог: полноценное проезжее состояние и восстановление необходимого количества полос", - написал Солодов в своем Telegram-канале по итогам заседания комиссии по ликвидации ЧС.

Глава региона подчеркнул, что любое неисполнение в условиях режима ЧС будет иметь самые серьезные последствия для ответственных лиц.

Расчистку ключевых межквартальных проездов Солодов потребовал завершить до конца этой недели, по дворам сроки установят индивидуально. Также он дал поручения по проверке светофоров, уборке "треугольников видимости", оперативному вывозу снега с перекрестков и максимально быстрому реагированию ГИБДД на ДТП. Дорожным службам губернатор сказал ускорить вывоз снега на временный полигон, а управляющим компаниям - обеспечить затаривание и вывоз отходов, которые не помещаются в баки.

Одним из приоритетов Солодов назвал возобновление очного обучения в школах с обеспечением безопасности детей. На постоянном контроле должны быть наличие в магазинах товаров первой необходимости и ритмичные поставки топлива, добавил глава региона. Управляющие компании он обязал усилить работу по очистке крыш от сосулек и снега, а там, где это невозможно немедленно, - выставить ограждения и знаки.