В Донецке открыли музей героев подполья на месте нацистского концлагеря
17:15 19.01.2026 (обновлено: 17:30 19.01.2026)
В Донецке открыли музей героев подполья на месте нацистского концлагеря
Он добавил, что музей рассказывает об истории подпольщиков, которым удалось сбежать из гетто, кому удалось спасать людей и эвакуироваться из концлагеря. По словам Макарова, речь идет о девушках, обычных рабочих, железнодорожниках, связистах, шахтерах, кто так или иначе помогал тому, чтобы дестабилизировать врага.
Организаторы добавили, что в составе экспозиции находится 450 музейных предметов – как подлинных, так и в мультимедийном формате. Среди них имеются уникальные экспонаты, а также кадры документальной кинохроники в сочетании с интерактивными программами, отражающие трагедию в период временной оккупации Донбасса нацистами, и свидетельствуют о героических усилиях советского народа по освобождению родной земли.
В период оккупации Донецка немецко-фашистскими захватчиками на территории здания Дворца культуры металлургов, ныне современного Центра славянской культуры, был размещен пересыльный концентрационный лагерь для военнопленных. Лагерь просуществовал с ноября 1941 по сентябрь 1943 года. По итогам работы Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов было установлено, что на территории лагеря были убиты и замучены свыше 25 тысяч военнопленных и мирных граждан.
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Кирилл Макаров
 
 
