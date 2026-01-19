В Донецке открыли музей героев подполья на месте нацистского концлагеря

Он добавил, что музей рассказывает об истории подпольщиков, которым удалось сбежать из гетто, кому удалось спасать людей и эвакуироваться из концлагеря. По словам Макарова, речь идет о девушках, обычных рабочих, железнодорожниках, связистах, шахтерах, кто так или иначе помогал тому, чтобы дестабилизировать врага.

В период оккупации Донецка немецко-фашистскими захватчиками на территории здания Дворца культуры металлургов, ныне современного Центра славянской культуры, был размещен пересыльный концентрационный лагерь для военнопленных. Лагерь просуществовал с ноября 1941 по сентябрь 1943 года. По итогам работы Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов было установлено, что на территории лагеря были убиты и замучены свыше 25 тысяч военнопленных и мирных граждан.