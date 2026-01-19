В Донецке открыли музей героев подполья на месте нацистского концлагеря

ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. В Донецке на территории бывшего нацистского концлагеря Дулаг-162 открылся музей героев подполья, рассказал РИА Новости зампредседателя правительства ДНР Кирилл Макаров.
"Сегодня в центре города Донецка открыли музей подпольщиков Донецка. Место было выбрано не случайно. Открыли музей на территории бывшего концлагеря, где содержали мирное население и военнопленных. На самом деле это большая и страшная трагедия, память о которой необходимо сохранить", - сказал Макаров.
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВыставочные экспонаты в одном из залов на открытии Музея героев подполья в Донецке.
Выставочные экспонаты в одном из залов на открытии Музея героев подполья в Донецке.
Он добавил, что музей рассказывает об истории подпольщиков, которым удалось сбежать из гетто, кому удалось спасать людей и эвакуироваться из концлагеря. По словам Макарова, речь идет о девушках, обычных рабочих, железнодорожниках, связистах, шахтерах, кто так или иначе помогал тому, чтобы дестабилизировать врага.
Организаторы добавили, что в составе экспозиции находится 450 музейных предметов – как подлинных, так и в мультимедийном формате. Среди них имеются уникальные экспонаты, а также кадры документальной кинохроники в сочетании с интерактивными программами, отражающие трагедию в период временной оккупации Донбасса нацистами, и свидетельствуют о героических усилиях советского народа по освобождению родной земли.
В период оккупации Донецка немецко-фашистскими захватчиками на территории здания Дворца культуры металлургов, ныне современного Центра славянской культуры, был размещен пересыльный концентрационный лагерь для военнопленных. Лагерь просуществовал с ноября 1941 по сентябрь 1943 года. По итогам работы Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов было установлено, что на территории лагеря были убиты и замучены свыше 25 тысяч военнопленных и мирных граждан.
