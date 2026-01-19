Рейтинг@Mail.ru
18:12 19.01.2026
Подача заявок на участие в аукционе по продаже "Домодедово" завершилась
Подача заявок на участие в аукционе по продаже "Домодедово" завершилась
Терминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подача заявок на участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" завершилась в понедельник в 18.00 мск, следует из страницы соответствующего лота в ГИС "Торги".
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг"... Дата и время окончания подачи заявок - 19.01.2026 18.00 (мск)", - сообщается в ГИС "Торги".
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Шохин назвал стартовую цену за аэропорт "Домодедово" справедливой
Вчера, 10:50
Сам аукцион назначен на 20 января, начальная цена составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, отмечено в материалах.
Договор о купле-продаже "Домодедово" должен быть заключен между продавцом и победителем аукциона в течение пяти рабочих дней после подведения его итогов.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Объявление о продаже Домодедово снова появилось на "Авито"
Вчера, 09:32
Объявление о продаже Домодедово снова появилось на "Авито"
Вчера, 09:32
 
Московская область (Подмосковье)РоссияДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФЭкономика
 
 
