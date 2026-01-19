Подача заявок на участие в аукционе по продаже "Домодедово" завершилась

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подача заявок на участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" завершилась в понедельник в 18.00 мск, следует из страницы соответствующего лота в ГИС "Торги".

"Продажа долей в размере 100% уставного капитала. Полное наименование хозяйственного общества Общество с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг"... Дата и время окончания подачи заявок - 19.01.2026 18.00 (мск)", - сообщается в ГИС "Торги".

Сам аукцион назначен на 20 января, начальная цена составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона составит 1,32 миллиарда - 1% от цены, отмечено в материалах.