Подача заявок на участие в аукционе по продаже "Домодедово" завершилась

Подача заявок на участие в аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" завершилась в понедельник в 18.00 мск, следует из страницы соответствующего лота в ГИС... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T18:12:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
экономика
