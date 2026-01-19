Аналитики отметили сокращение доли доллара в международных расчетах

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Доля доллара в международных расчетах за первый год президентства Дональда Трампа сократилась более чем на три процентных пункта, выяснило РИА Новости по данным SWIFT. Основная причина - "непредсказуемость" политики Штатов, рассказали агентству в компании Rodin.Capital.

Так, доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в ноябре 2025 года составила 46,8% против 50,2% в январе 2025 года - последнем месяце президентства Джо Байдена . В результате за время правления Трампа рассчитываться американской валютой стали меньше на 3,4 процентного пункта.

"Сейчас ветер сменился и, если раньше доллар был гарантом безопасности, то в условиях текущей непредсказуемой экономической политики США появились риски", - рассказали РИА Новости в Rodin.Capital.

Там добавили, что в ближайшие 10 лет доля доллара в международных расчетах будет постепенно сокращаться.