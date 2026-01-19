https://ria.ru/20260119/dolja-2068709730.html
Доля доллара в международных расчетах за первый год президентства Дональда Трампа сократилась более чем на три процентных пункта, выяснило РИА Новости по данным
Аналитики отметили сокращение доли доллара в международных расчетах
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Доля доллара в международных расчетах за первый год президентства Дональда Трампа сократилась более чем на три процентных пункта, выяснило РИА Новости по данным SWIFT. Основная причина - "непредсказуемость" политики Штатов, рассказали агентству в компании Rodin.Capital.
Так, доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT
в ноябре 2025 года составила 46,8% против 50,2% в январе 2025 года - последнем месяце президентства Джо Байдена
. В результате за время правления Трампа
рассчитываться американской валютой стали меньше на 3,4 процентного пункта.
"Сейчас ветер сменился и, если раньше доллар был гарантом безопасности, то в условиях текущей непредсказуемой экономической политики США
появились риски", - рассказали РИА Новости в Rodin.Capital.
Там добавили, что в ближайшие 10 лет доля доллара в международных расчетах будет постепенно сокращаться.
"Если мы говорим о перспективе 10 лет, то ближайшая альтернатива американской валюте на сегодня - это евро, а в долгосрочной перспективе - гонконгский доллар и китайский юань", - отметили аналитики.