Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 19.01.2026 (обновлено: 15:44 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/dolina-2068787830.html
Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой
Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой - РИА Новости, 19.01.2026
Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:42:00+03:00
2026-01-19T15:44:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
общество
москва
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068816380_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_2b1aeb5568513fc814a66875dcd289b6.jpg
https://ria.ru/20260119/dolina-2068772460.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068816380_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_22559be95f2da955746c4d5c26e597ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса долина, дело о квартире долиной, общество, москва, россия, московский городской суд
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Общество, Москва, Россия, Московский городской суд
Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой

Адвокат Долиной считает победой, что уговорила Лурье забрать ключи от квартиры

© АГН "Москва"Адвокат Мария Пухова у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится бывшая квартира певицы Ларисы Долиной. 19 января 2026
Адвокат Мария Пухова у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится бывшая квартира певицы Ларисы Долиной. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© АГН "Москва"
Адвокат Мария Пухова у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится бывшая квартира певицы Ларисы Долиной. 19 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье.
"Я считаю большая победа, спустя несколько недель, мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры", - сказала Пухова.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Уже получили ключи". Как приставы выселяют Долину из ее бывшей квартиры
13:35
 
Лариса ДолинаДело о квартире ДолинойОбществоМоскваРоссияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала