Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой

Адвокат Мария Пухова у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится бывшая квартира певицы Ларисы Долиной. 19 января 2026

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье.

"Я считаю большая победа, спустя несколько недель, мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры", - сказала Пухова.

Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Лурье работали в квартире.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.