Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой
Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. РИА Новости, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье.
"Я считаю большая победа, спустя несколько недель, мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры", - сказала Пухова.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении певицы. Утром приставы вместе с представителями Долиной
и Лурье работали в квартире.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.