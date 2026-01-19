Рейтинг@Mail.ru
13:37 19.01.2026 (обновлено: 13:44 19.01.2026)
Адвокат Лурье прокомментировала передачу ключей от квартиры Долиной
дело о квартире долиной
происшествия
москва
дело о квартире долиной, происшествия, москва
Дело о квартире Долиной, Происшествия, Москва
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, говоря о затянувшейся передаче ключей от квартиры певицы Ларисы Долиной, заявила, что это неприятно, но, тем не менее, все закончилось.
"Мы довольны сегодняшним днем, наконец-то. Неприятно (что затягивалась передача ключей - ред.), но, тем не не менее, все закончилось", - сказала она журналистам.
Адвокат Долиной назвала передачу ключей Лурье большой победой
13:42
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Полины Лурье работали в квартире.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
13:48
 
