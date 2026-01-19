Рейтинг@Mail.ru
Судебные приставы покинули квартиру, проданную Долиной Лурье
13:21 19.01.2026 (обновлено: 14:00 19.01.2026)
Судебные приставы покинули квартиру, проданную Долиной Лурье
Судебные приставы покинули квартиру, проданную Долиной Лурье - РИА Новости, 19.01.2026
Судебные приставы покинули квартиру, проданную Долиной Лурье
Судебные приставы покинули территорию дома в Хамовниках, из квартиры в котором выселяют певицу Ларису Долину, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 19.01.2026
дело о квартире долиной, лариса долина, московский городской суд, россия
Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Московский городской суд, Россия
Судебные приставы покинули квартиру, проданную Долиной Лурье

РИА Новости: приставы покинули бывшую квартиру Долиной в Хамовниках

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Судебные приставы покинули территорию дома в Хамовниках, из квартиры в котором выселяют певицу Ларису Долину, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Полины Лурье работали в квартире.
Примерно в 13.15 мск автомобиль Федеральной службы судебных приставов уехал от дома.
Адвокат купившей квартиру у певицы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила ранее РИА Новости, что приставы проверяли, остались ли вещи Долиной в квартире. Также Свириденко рассказала, что представители Долиной добровольно открыли судебным приставам дверь. По ее словам, певица, ее дочь и внучка сняты с регистрационного учёта в жилище.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
