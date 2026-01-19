https://ria.ru/20260119/dolina-2068779203.html
Судебные приставы покинули квартиру, проданную Долиной Лурье
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Судебные приставы покинули территорию дома в Хамовниках, из квартиры в котором выселяют певицу Ларису Долину, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной
. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения. Утром приставы вместе с представителями Долиной и Полины Лурье работали в квартире.
Примерно в 13.15 мск автомобиль Федеральной службы судебных приставов уехал от дома.
Адвокат купившей квартиру у певицы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила ранее РИА Новости, что приставы проверяли, остались ли вещи Долиной в квартире. Также Свириденко рассказала, что представители Долиной добровольно открыли судебным приставам дверь. По ее словам, певица, ее дочь и внучка сняты с регистрационного учёта в жилище.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.