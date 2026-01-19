Рейтинг@Mail.ru
"Уже получили ключи". Как приставы выселяют Долину из ее бывшей квартиры
13:35 19.01.2026 (обновлено: 13:46 19.01.2026)
"Уже получили ключи". Как приставы выселяют Долину из ее бывшей квартиры
"Уже получили ключи". Как приставы выселяют Долину из ее бывшей квартиры
"Уже получили ключи". Как приставы выселяют Долину из ее бывшей квартиры
Тонированный автомобиль Федеральной службы судебных приставов, оперативники в бронежилетах и масках — сегодня истек срок, отведенный Ларисе Долиной для...
"Уже получили ключи". Как приставы выселяют Долину из ее бывшей квартиры

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Тонированный автомобиль Федеральной службы судебных приставов, оперативники в бронежилетах и масках — сегодня истек срок, отведенный Ларисе Долиной для добровольного выселения из пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Пока певица отдыхает за границей, за дело взялись силовики. О том, чем закончился их визит, — в материале РИА Новости.

Ранний визит

С раннего утра понедельника десятки журналистов дежурили у дома, где ранее жила Лариса Долина. По закону к 19 января она должна была покинуть квартиру — с вещами. Однако этого не произошло.
Подъехал автомобиль ФССП, из него вышли несколько сотрудников в полной экипировке. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко и представители певицы уже были здесь. Репортеры, наблюдавшие за происходящим из-за забора, гадали, как приставы попадут в квартиру, применят ли силу. Вскоре все выяснилось.
"Представители Долиной добровольно открыли квартиру и осмотрели помещение на наличие оставшихся там вещей должника", — сообщила РИА Новости Свириденко.
Сотрудники ФССП провели опись имущества, чтобы потом избежать каких-либо претензий, передали ключи новой хозяйке и уехали. Долину и ее родственников сняли с регистрационного учета, уточнила адвокат.

Принудительные меры

Напомним, певица обещала освободить квартиру 5 января. Вывозила вещи — грузовик сделал несколько рейсов на склад рядом со зданием Федерации шахмат России. Однако на подписание акта приема-передачи девятого числа не явилась — прислала представителя.
"Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу ключей и подписание акта приема-передачи, — чуть позже сообщила Свириденко. — Именно поэтому мы подали в службу ФССП заявление о возбуждении исполнительного производства и теперь ждем постановления".
Адвокат также сообщила, что артистка в отъезде до 20 января. По данным ТГ-каналов, Долина вместе с дочерью и внучкой сейчас отдыхает в Абу-Даби. В пятизвездочном отеле, где номер стоит от 80 тысяч до более полумиллиона рублей в сутки.
Юрист Ольга Черемных пояснила: судебные приставы устанавливают добровольный срок для выселения — пять дней. При неисполнении выносят постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и определяют новый срок. Затем — принудительное выселение.
Если должник сопротивляется и не покидает помещение, применяют силу — у приставов есть такие полномочия. Процедуру проводят в интересах нового собственника, который, как правило, при этом присутствует. Кроме того, за неисполнение требований неимущественного характера, например, за отказ от выселения, грозит административная ответственность и штраф.

Старая схема

Скандальная история началась летом 2024-го, когда Долина выставила на продажу пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Причем, по словам артистки, по заниженной более чем в два раза цене — 112 миллионов рублей. Покупатель нашелся довольно быстро — 35-летняя Полина Лурье согласилась приобрести объект за наличку.
Певица получила деньги, однако ключи Лурье так и не достались. Хамовнический суд наложил арест на недвижимость, поскольку Долина продала ее под влиянием мошенников, которым передала все вырученные средства. Позже по делу задержали четырех человек, включая курьера Анжелу Цырульникову. Суд назначил всем от четырех до семи лет лишения свободы, денежные штрафы.
В марте 2025-го тот же Хамовнический суд восстановил Долину в правах на квартиру. Лурье обжаловала это в Мосгорсуде, а затем во Втором кассационном суде. Обе инстанции встали на сторону певицы — признали прежнее решение законным. После этого пострадавшая обратилась в Верховный суд.
На заседании в середине декабря прокурор просил взыскать с Долиной в пользу Лурье 112 миллионов рублей, но выступил против принудительного выселения и возврата недвижимости.
Однако судья принял другое решение, которое многие юристы признали историческим. После совещания коллегия по гражданским делам определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить, квартиру оставить Лурье, а иск о принудительном выселении отправить на рассмотрение в нижестоящую инстанцию — Мосгорсуд. Тот 25 декабря решил выселить Долину из квартиры.
 
