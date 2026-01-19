Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье - РИА Новости, 19.01.2026
12:55 19.01.2026
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье
Певица Лариса Долина может передать ключи от квартиры новой собственнице в самый последний момент, заявил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:55:00+03:00
2026-01-19T12:55:00+03:00
Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье

Юрист Соловьев: Долина передаст Лурье ключи в последние часы отведенного срока

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина может передать ключи от квартиры новой собственнице в самый последний момент, заявил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы", — сказал он.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Пока Лурье ждала ключи". СМИ раскрыли, что сделала Долина перед выселением
Вчера, 12:47
По мнению юриста, Долина продолжает думать, что находится в своем праве, хотя уже давно перешла "все мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного и порядочного отношения к людям".
Сегодня истекает срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках. Накануне служба судебных приставов возбудила в отношении Долиной исполнительное производство.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СМИ сообщили о новой мошеннической схеме с квартирами после дела Долиной
17 января, 15:17

Афера с квартирой

Долина привлекла общественное внимание летом 2024 года: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Личные вещи артистка вывезла только 8 января.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дело Долиной: новый суд, приставы и арестованная квартира
14 января, 17:25
 
Заголовок открываемого материала