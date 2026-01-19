Автомобиль Федеральной службы судебных приставов у дома, где находится квартира Ларисы Долиной

Юрист рассказал, когда Долина может передать ключи от квартиры Лурье

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Певица Лариса Долина может передать ключи от квартиры новой собственнице в самый последний момент, заявил РИА Новости заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

"Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы", — сказал он.

По мнению юриста, Долина продолжает думать, что находится в своем праве, хотя уже давно перешла "все мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного и порядочного отношения к людям".

Сегодня истекает срок добровольного выселения певицы из квартиры в Хамовниках. Накануне служба судебных приставов возбудила в отношении Долиной исполнительное производство.

Афера с квартирой

Долина привлекла общественное внимание летом 2024 года: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы . Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные счета", а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным.