Приставы приехали к дому в Хамовниках, откуда должны выселить Долину
10:47 19.01.2026
Приставы приехали к дому в Хамовниках, откуда должны выселить Долину
Судебные приставы приехали к дому в Хамовниках, в котором проживала певица Лариса Долина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2026
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
россия
Новости
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Приставы приехали к дому в Хамовниках, откуда должны выселить Долину

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. 19 января 2026
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье. 19 января 2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Судебные приставы приехали к дому в Хамовниках, в котором проживала певица Лариса Долина, передает корреспондент РИА Новости.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. Сегодня истекает срок добровольного ее выселения.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Россия Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной
 
 
