Глава правительства ДНР рассказал о разрушенных населенных пунктах

ДОНЕЦК,19 янв - РИА Новости. Полностью разрушенных населенных пунктов на освобожденной территории Донецкой Народной Республики немало, к их восстановлению нужно подходить прагматично, сообщил в интервью РИА Новости глава правительства ДНР Андрей Чертков.

"К вопросу восстановления тех населенных пунктов, которые основательно разрушены в ходе боевых действий, надо подходить прагматично. Их немало. Но все решения будем принимать вместе с федеральным центром", - сказал агентству Чертков.