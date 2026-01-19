Рейтинг@Mail.ru
Глава правительства ДНР рассказал о разрушенных населенных пунктах - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/dnr-2068904989.html
Глава правительства ДНР рассказал о разрушенных населенных пунктах
Глава правительства ДНР рассказал о разрушенных населенных пунктах - РИА Новости, 19.01.2026
Глава правительства ДНР рассказал о разрушенных населенных пунктах
Полностью разрушенных населенных пунктов на освобожденной территории Донецкой Народной Республики немало, к их восстановлению нужно подходить прагматично,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T21:41:00+03:00
2026-01-19T21:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143753_0:354:2733:1891_1920x0_80_0_0_c0f467b5fc0c99653460ad184c7d2028.jpg
https://ria.ru/20251231/pushilin-2065879149.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063143753_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_feb96c7409964a3aa6566ac4d955daa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Глава правительства ДНР рассказал о разрушенных населенных пунктах

РИА Новости: Чертков заявил, что в ДНР немало разрушенных населенных пунктов

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими военными Красноармейск
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Освобожденный российскими военными Красноармейск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК,19 янв - РИА Новости. Полностью разрушенных населенных пунктов на освобожденной территории Донецкой Народной Республики немало, к их восстановлению нужно подходить прагматично, сообщил в интервью РИА Новости глава правительства ДНР Андрей Чертков.
"К вопросу восстановления тех населенных пунктов, которые основательно разрушены в ходе боевых действий, надо подходить прагматично. Их немало. Но все решения будем принимать вместе с федеральным центром", - сказал агентству Чертков.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На территории ДНР сейчас проживает 2,9 миллиона человек, заявил Пушилин
31 декабря 2025, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала