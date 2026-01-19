Добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса совместно с активистами "Народной дружины" приняли участие в крещенских купаниях в центре Донецка

ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Экс-военнослужащие ВСУ, а ныне добровольцы из батальона имени Максима Кривоноса, сформировавшие освободительное движение для борьбы с украинскими властями, совместно с активистами "Народной дружины" приняли участие в крещенских купаниях в центре Донецка, рассказал РИА Новости замполит батальона с позывным Жак.

Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ , которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу против правительства Украины . Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки Селидово , Очеретино и других городов Донбасса

"В честь православного праздника Крещения Господня мы проводим разминку, а чуть позже совершим омовение в проруби, чтобы показать, что это одна общая традиция для всей нашей большой страны", - сказал боец.

Он добавил, что непосредственно сама православная вера для русского человека, так и для здравомыслящего украинца является основополагающей идеей.

"Мы с командой "Народная дружина" организовали крещенские купания, так как наша молодежь чтит свои традиции, которые передают из поколения в поколение традиционные ценности", - сказала журналистам начальник отдела организации и сопровождения мероприятий регионального отделения "Народной дружины" Анастасия Бойко.

Она добавила, что активисты перед мероприятием самостоятельно оборудовали прорубь, сделали крест изо льда, а по окончанию купаний участников мероприятия ждали сладкие угощения и чай из самовара.