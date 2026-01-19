https://ria.ru/20260119/dmitrov-2068738768.html
В Подмосковье после пожара в доме нашли тела двух мужчин
В Подмосковье после пожара в доме нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 19.01.2026
В Подмосковье после пожара в доме нашли тела двух мужчин
19.01.2026

Тела двух мужчин обнаружили после тушения пожара в жилом доме в подмосковном Дмитрове, их смерть, по предварительной информации, носит криминальный характер,...
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружили после тушения пожара в жилом доме в подмосковном Дмитрове, их смерть, по предварительной информации, носит криминальный характер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 20.30 воскресенья после полной ликвидации пожара в квартире по адресу: 2-я Центральная улица, дом 11 были найдены тела двух мужчин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составила два квадратных метра. "Предварительно, смерть мужчин криминальная", - заключил собеседник агентства.