Гол Зинченко в первом матче за "Динамо" помог клубу победить "Северсталь"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" в серии буллитов обыграло череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:0, 2:4, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Артем Сергеев (20-я минута), Иван Зинченко (36), для которого этот матч стал первым после обмена из петербургского СКА, Антон Слепышев (46) и Максим Комтуа (51). В составе проигравших голами отметились Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53) и Тимофей Давыдов (58). Автором победного буллита стал форвард "бего-голубых" Никита Гусев.

Нападающий "Динамо" Семен Дер-Аргучинцев отметился двумя результативными пасами и довел количество очков в регулярных чемпионатах КХЛ до 100 (35 голов + 65 передач). Давыдов провел 200-й матч в КХЛ, его партнер по команде нападающий Илья Рейнгардт - 100-й.

Столичный клуб прервал серию из трех поражений и, набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где лидирует "Северсталь", в активе которой 64 балла.