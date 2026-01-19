Рейтинг@Mail.ru
Гол Зинченко в первом матче за "Динамо" помог клубу победить "Северсталь"
Хоккей
 
22:05 19.01.2026
Гол Зинченко в первом матче за "Динамо" помог клубу победить "Северсталь"
Московское "Динамо" в серии буллитов обыграло череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Гол Зинченко в первом матче за "Динамо" помог клубу победить "Северсталь"

Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Северсталь" (Череповец)
Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Северсталь (Череповец) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" в серии буллитов обыграло череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:0, 2:4, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Артем Сергеев (20-я минута), Иван Зинченко (36), для которого этот матч стал первым после обмена из петербургского СКА, Антон Слепышев (46) и Максим Комтуа (51). В составе проигравших голами отметились Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53) и Тимофей Давыдов (58). Автором победного буллита стал форвард "бего-голубых" Никита Гусев.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 января 2026 • начало в 19:30
Закончен (Б)
Динамо Москва
5 : 41:0
Северсталь
19:05 • Артем Сергеев
(Магомед Шараканов, Семён Дер-Аргучинцев)
15:38 • Иван Зинченко
(Максим Мамин, Макс Комтуа)
05:29 • Антон Слепышев
(Семён Дер-Аргучинцев, Джордан Уил)
10:54 • Макс Комтуа
(Никита Гусев, Джордан Уил)
Thomas Gregoire
(Михаил Ильин, Yanni Kaldis)
Кирилл Танков
(Данил Аймурзин, Yanni Kaldis)
12:30 • Александр Скоренов
(Тимофей Давыдов, Руслан Абросимов)
17:14 • Тимофей Давыдов
(Александр Скоренов, Николай Буренов)
Нападающий "Динамо" Семен Дер-Аргучинцев отметился двумя результативными пасами и довел количество очков в регулярных чемпионатах КХЛ до 100 (35 голов + 65 передач). Давыдов провел 200-й матч в КХЛ, его партнер по команде нападающий Илья Рейнгардт - 100-й.
Столичный клуб прервал серию из трех поражений и, набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где лидирует "Северсталь", в активе которой 64 балла.
В следующем матче "Динамо" 21 января сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком", череповчане в тот же день встретятся на выезде с "Сочи".
