Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 19.01.2026 (обновлено: 13:03 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/delo-2068770956.html
В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.01.2026
В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области, где пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщило... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:01:00+03:00
2026-01-19T13:03:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068771413_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4b797ee0dfde8ca194b33e5da848761.jpg
https://ria.ru/20260118/dtp-2068660616.html
россия
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068771413_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6b6abe54adcf4180073675a9dee8cbd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Челябинской области

© Фото : Челябинский Следком/TelegramМесто ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области. 19 января 2026
Место ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Челябинский Следком/Telegram
Место ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области. 19 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области, где пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщало ГУМВД России по региону, 14 человек, в том числе трое детей, доставлены в медучреждение после ДТП с автобусом и двумя грузовиками, которое произошло утром на 3-м километре автодороги "Первомайский – Челябинск – Троицк" в Коркинском муниципальном округе.
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Коркино СУСК России по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении следственного управления.
СК истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, отмечает СУСК.
ДТП с самосвалом на трассе М-4 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Появились подробности ДТП на М-4 "Дон" под Ростовом
Вчера, 22:47
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала