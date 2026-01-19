В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием рейсового автобуса в Челябинской области, где пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщало ГУМВД России по региону, 14 человек, в том числе трое детей, доставлены в медучреждение после ДТП с автобусом и двумя грузовиками, которое произошло утром на 3-м километре автодороги "Первомайский – Челябинск – Троицк" в Коркинском муниципальном округе.
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Коркино СУСК России по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении следственного управления.
СК истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, отмечает СУСК.