Минфин рассказал о дефиците бюджета России по итогам 2025 года - РИА Новости, 19.01.2026
16:11 19.01.2026 (обновлено: 16:17 19.01.2026)
Минфин рассказал о дефиците бюджета России по итогам 2025 года
Минфин рассказал о дефиците бюджета России по итогам 2025 года - РИА Новости, 19.01.2026
Минфин рассказал о дефиците бюджета России по итогам 2025 года
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, доходы выросли на 1,6%, до 37,28 триллиона рублей, расходы - на РИА Новости, 19.01.2026
2026
Минфин рассказал о дефиците бюджета России по итогам 2025 года

Минфин: дефицит бюджета России в 2025 году составил 2,6 процента ВВП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, доходы выросли на 1,6%, до 37,28 триллиона рублей, расходы - на 6,8%, до 42,93 триллиона, сообщает Минфин России.
"По итогам 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 645 млрд рублей, что соответствует оценкам в уточненном законе о бюджете. Исполнение федерального бюджета в соответствии с уточненными параметрами первичного структурного дефицита обеспечило устойчивость бюджетной системы, стабильный уровень государственного долга (16,1% ВВП в 2025 году)", - говорится в материалах на сайте министерства.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
МВФ повысил оценку роста мирового ВВП в 2026 году
Вчера, 12:53
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года составил 2,6% ВВП. По итогам 2024 года он составлял 3,47 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.
«
"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2025 году составил 37 284 млрд рублей, что на 1,6% выше объема поступления доходов за 2024 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% г/г), так и бюджетной системы в целом (+12% г/г) сохраняется положительная динамика", - говорится в материалах.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2025 год составил 42 928 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 6,8% г/г. В целом, исполнение расходов федерального бюджета по итогам 2025 года составило 99% к сводной бюджетной росписи", - отмечается в материалах.
По итогам 2024 года доходы составляли 36,709 триллиона рублей, а расходы достигли 40,181 триллиона рублей, отмечается в представленной таблице.
В целом федеральный бюджет исполнен в соответствии с целевыми параметрами – первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов в 2025 году составил 1,2% ВВП (в пределах целевых параметров 1,3%), указывает Минфин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в ноябре заявлял, что дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,6% ВВП, как и запланировано. В закон о федеральном бюджете на 2025 год осенью были внесены корректировки на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики в 2026-2027 годах
Вчера, 12:36
 
