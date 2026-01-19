https://ria.ru/20260119/davos-2068911381.html
Axios узнал дату подписания устава Совета мира
Axios узнал дату подписания устава Совета мира - РИА Новости, 19.01.2026
Axios узнал дату подписания устава Совета мира
Журналист Axios Барак Равид утверждает, что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:08:00+03:00
2026-01-19T23:08:00+03:00
2026-01-19T23:08:00+03:00
в мире
сша
россия
давос
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/70/206447035_0:168:2911:1805_1920x0_80_0_0_b0c2649b222f7f10d0b8be5257ab453d.jpg
https://ria.ru/20260119/putin-2068907738.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068897053.html
сша
россия
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/70/206447035_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_068ae3aaf45c066d0837b891baaad936.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, давос, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Давос, Дональд Трамп, ООН
Axios узнал дату подписания устава Совета мира
Axios: подписание устава Совета мира по Газе пройдет 22 января в Давосе
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости.
Журналист Axios Барак Равид утверждает
, что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп
ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России
и Белоруссии
.
"Церемония подписания устава Совета мира (президента США Дональда - ред.) Трампа: четверг, 10.30 (по местному времени - ред.) в Давосе", - написал Равид в соцсети X.
Он сопроводил свой пост фотографией приглашения, в котором президент США призывает глав государств и правительств принять участие в подписании.
По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер. Блумберг ранее сообщал, что круг стран - участниц планируемой церемонии остается неизвестным.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН
одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР
воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем
и Египтом
.