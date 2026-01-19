Axios узнал дату подписания устава Совета мира

ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Журналист Axios Барак Равид Журналист Axios Барак Равид утверждает , что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Белоруссии. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России

"Церемония подписания устава Совета мира (президента США Дональда - ред.) Трампа: четверг, 10.30 (по местному времени - ред.) в Давосе", - написал Равид в соцсети X.

Он сопроводил свой пост фотографией приглашения, в котором президент США призывает глав государств и правительств принять участие в подписании.

По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер. Блумберг ранее сообщал, что круг стран - участниц планируемой церемонии остается неизвестным.