FT создала разговорник для расшифровки речей на форуме в Давосе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Газета Газета Financial Times высмеяла так называемый "давосский диалект" английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на Всемирном экономическом форуме в 2026 году.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

Как отмечается, в Швейцарии четыре официальных языка, но постоянные посетители Давоса освоили пятый: разновидность английского языка, богатую оттенками и скрытыми смыслами. Газета опубликовала краткий разговорник, призванный "облегчить межкультурный диалог и предотвратить неловкие недоразумения".

В приведенных примерах первую фразу произносит искушенный участник ВЭФ, а вторая (по версии издания) означает ее истинный смысл.

"Необходимость в беспристрастной платформе для диалога никогда не была так велика. - Мы всегда найдем повод поехать в Давос".

"Президент Трамп изложил инновационное видение отношений Америки с быстрорастущими экономиками. - Президент произнес бессвязную речь, в которой, похоже, перепутал Камерун и Камбоджу".

"Человечество только что вступило в новую эру возможностей. - Сейчас январь".

"Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной рутины. - Я только что объявил о массовых увольнениях и мне нужно было сбежать из офиса".

"Это первый форум после ухода нашего основателя Клауса Шваба. - Мы наконец-то от него избавились".

"В отличие от предыдущих лет президент присоединится к нам по видеосвязи. - Он беспокоится, что его может похитить спецназ США".