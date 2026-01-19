https://ria.ru/20260119/davos-2068882882.html
FT создала разговорник для расшифровки речей на форуме в Давосе
FT создала разговорник для расшифровки речей на форуме в Давосе

Газета Financial Times высмеяла так называемый "давосский диалект" английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на...
2026-01-19T18:53:00+03:00
2026-01-19T18:53:00+03:00
2026-01-19T18:53:00+03:00
FT создала разговорник для расшифровки речей на ВЭФ в Давосе
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Газета Financial Times
высмеяла так называемый "давосский диалект" английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на Всемирном экономическом форуме в 2026 году.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе
с 19 по 23 января.
Как отмечается, в Швейцарии
четыре официальных языка, но постоянные посетители Давоса освоили пятый: разновидность английского языка, богатую оттенками и скрытыми смыслами. Газета опубликовала краткий разговорник, призванный "облегчить межкультурный диалог и предотвратить неловкие недоразумения".
В приведенных примерах первую фразу произносит искушенный участник ВЭФ, а вторая (по версии издания) означает ее истинный смысл.
"Необходимость в беспристрастной платформе для диалога никогда не была так велика. - Мы всегда найдем повод поехать в Давос".
"Президент Трамп изложил инновационное видение отношений Америки
с быстрорастущими экономиками. - Президент произнес бессвязную речь, в которой, похоже, перепутал Камерун
и Камбоджу".
"Человечество только что вступило в новую эру возможностей. - Сейчас январь".
"Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной рутины. - Я только что объявил о массовых увольнениях и мне нужно было сбежать из офиса".
"Это первый форум после ухода нашего основателя Клауса Шваба. - Мы наконец-то от него избавились".
"В отличие от предыдущих лет президент присоединится к нам по видеосвязи. - Он беспокоится, что его может похитить спецназ США".
"Ценность Давоса заключается в людях. Здесь нет полезных ископаемых. - Серьезно, мистер Трамп, у нас ничего нет".