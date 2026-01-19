Эксперт рассказал, почему ЕС захочет нормализации с Россией в Давосе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разговоров о необходимости восстанавливать отношения с Москвой будет все больше на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предположил в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

"Россию будут пытаться клеймить, но, я думаю, разговоров о том, что с русскими нужно разговаривать, будет все больше. Европейцы уже задумались, что слепое поклонение американцам может им аукнуться и нужно диверсифицировать риски", - сказал Клинцевич.