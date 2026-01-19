https://ria.ru/20260119/davos-2068829384.html
Эксперт рассказал, почему ЕС захочет нормализации с Россией в Давосе
Эксперт рассказал, почему ЕС захочет нормализации с Россией в Давосе
Эксперт рассказал, почему ЕС захочет нормализации с Россией в Давосе
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Разговоров о необходимости восстанавливать отношения с Москвой будет все больше на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предположил в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
"Россию будут пытаться клеймить, но, я думаю, разговоров о том, что с русскими нужно разговаривать, будет все больше. Европейцы уже задумались, что слепое поклонение американцам может им аукнуться и нужно диверсифицировать риски", - сказал Клинцевич.
При этом он заметил, что акцент с украинского кризиса, превалировавшего на предыдущих форумах, будет явно смещен в пользу Гренландии
и других тем.
"Там будут обсуждаться и вопросы шестой промышленной революции, там и без украинской повестки есть что обсудить. И акцент сильно смещается на Гренландию, на понимание процессов того, где Америка
, Европа
, где Россия
, кто враг, а кто нет", - отметил эксперт.
Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) - международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Швабом в 1971 году. Ее членами являются около 1 тысячи крупных компаний и организаций из разных стран мира.