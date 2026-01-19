Глава МИД Дании рассказал, зачем страна отправила войска в Гренландию

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что размещение союзных войск в Гренландии - это не провокация президента США Дональда Трампа, а ответ на его опасения в отношении безопасности острова.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
"То, что мы делаем в Гренландии в последние дни, это ведь не для того, чтобы спровоцировать американского президента. Это ведь чтобы разрешить (вопрос - ред.), вызывающий его беспокойство, - под контролем ли безопасность в Арктике? И чем больший вклад мы в это вносим, тем лучше", - заявил Расмуссен, которого цитирует телерадиокомпания DR.
По словам Расмуссена, его британские коллеги заявили, что в мире есть правила игры, одним из которых является соблюдение суверенитета и территориальной целостности государств. Британская сторона твердо заявила, что это правило не обсуждается, это четкая линия, которую Трамп не должен переступать.
Расмуссен также добавил, что все договоренности, достигнутые на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, оказались "взорваны" "очень агрессивными" заявлениями Трампа. Тем не менее, Расмуссен считает ту встречу конструктивной, а рабочую группу по Гренландии - хорошей идеей.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с Рубио и Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил Расмуссен. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что технические переговоры США с Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.