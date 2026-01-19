Глава МИД Дании рассказал, зачем страна отправила войска в Гренландию

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что размещение союзных войск в Гренландии - это не провокация президента США Дональда Трампа, а ответ на его опасения в отношении безопасности острова.