Глава МИД Дании рассказал, зачем страна отправила войска в Гренландию
21:24 19.01.2026 (обновлено: 21:27 19.01.2026)
Глава МИД Дании рассказал, зачем страна отправила войска в Гренландию
Глава МИД Дании рассказал, зачем страна отправила войска в Гренландию - РИА Новости, 19.01.2026
Глава МИД Дании рассказал, зачем страна отправила войска в Гренландию
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что размещение союзных войск в Гренландии - это не провокация президента США Дональда Трампа, а ответ РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T21:24:00+03:00
2026-01-19T21:27:00+03:00
Глава МИД Дании рассказал, зачем страна отправила войска в Гренландию

МИД Дании назвал отправку военных в Гренландию ответом на опасения Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что размещение союзных войск в Гренландии - это не провокация президента США Дональда Трампа, а ответ на его опасения в отношении безопасности острова.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дания решила не участвовать в форуме в Давосе из-за вопроса Гренландии
Вчера, 15:10
"То, что мы делаем в Гренландии в последние дни, это ведь не для того, чтобы спровоцировать американского президента. Это ведь чтобы разрешить (вопрос - ред.), вызывающий его беспокойство, - под контролем ли безопасность в Арктике? И чем больший вклад мы в это вносим, тем лучше", - заявил Расмуссен, которого цитирует телерадиокомпания DR.
По словам Расмуссена, его британские коллеги заявили, что в мире есть правила игры, одним из которых является соблюдение суверенитета и территориальной целостности государств. Британская сторона твердо заявила, что это правило не обсуждается, это четкая линия, которую Трамп не должен переступать.
Расмуссен также добавил, что все договоренности, достигнутые на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, оказались "взорваны" "очень агрессивными" заявлениями Трампа. Тем не менее, Расмуссен считает ту встречу конструктивной, а рабочую группу по Гренландии - хорошей идеей.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп призвал Европу сконцентрироваться на Украине, а не на Гренландии
Вчера, 18:46
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с Рубио и Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова не удалось изменить на встрече в Белом доме, заявил Расмуссен. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии. В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что технические переговоры США с Данией по вопросу приобретения Гренландии продолжатся и будут проходить каждые две-три недели.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Попросите Путина". В ЕС сделали заявление о торговой войне с США
Вчера, 15:34
 
В миреГренландияСШАДанияЛарс Лёкке РасмуссенДональд ТрампМарко РубиоНАТО
 
 
