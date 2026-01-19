Датская разведка призвала власти отказаться от наушников с Bluetooth

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Датская служба внешней разведки порекомендовала ряду органов власти страны отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth и AirPods из-за риска прослушки на фоне напряженной ситуации с притязаниями США на Гренландию, сообщает датская газета Ingeniøren.
"Теперь, на фоне крайне напряженной ситуации с притязаниями американского президента Дональда Трампа на Гренландию, служба разведки вооруженных сил (FE) порекомендовала некоторым властям, управлениям и полицейским округам не использовать наушники с Bluetooth и AirPods на службе", - говорится в материале издания.
По данным Ingeniøren, разведка предупредила, что использование Bluetooth сопряжено с риском прослушки. Как отмечает газета, эксперты давно знают, что в технологии Bluetooth есть уязвимые места.
Кроме того, как сообщает телерадиокомпания DR, эти рекомендации были разосланы всем сотрудникам датской полиции.
