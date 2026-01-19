Рейтинг@Mail.ru
Датская разведка призвала власти отказаться от наушников с Bluetooth
15:37 19.01.2026
Датская разведка призвала власти отказаться от наушников с Bluetooth
Датская разведка призвала власти отказаться от наушников с Bluetooth
Датская служба внешней разведки порекомендовала ряду органов власти страны отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth и AirPods из-за риска...
Датская разведка призвала власти отказаться от наушников с Bluetooth

Разведка призвала власти Дании не использовать наушники с Bluetooth и AirPods

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Датская служба внешней разведки порекомендовала ряду органов власти страны отказаться от использования на службе наушников с Bluetooth и AirPods из-за риска прослушки на фоне напряженной ситуации с притязаниями США на Гренландию, сообщает датская газета Ingeniøren.
«
"Теперь, на фоне крайне напряженной ситуации с притязаниями американского президента Дональда Трампа на Гренландию, служба разведки вооруженных сил (FE) порекомендовала некоторым властям, управлениям и полицейским округам не использовать наушники с Bluetooth и AirPods на службе", - говорится в материале издания.
По данным Ingeniøren, разведка предупредила, что использование Bluetooth сопряжено с риском прослушки. Как отмечает газета, эксперты давно знают, что в технологии Bluetooth есть уязвимые места.
Кроме того, как сообщает телерадиокомпания DR, эти рекомендации были разосланы всем сотрудникам датской полиции.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США
25 декабря 2025, 18:51
 
