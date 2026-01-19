Глава МИД Дании придумал, как убедить Трампа не вводить пошлины

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что введение американских пошлин зависит от того, смогут ли европейские страны вместе показать президенту США Дональду Трампу, что тот не может угрозами добиться контроля над Гренландией.