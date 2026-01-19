Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании придумал, как убедить Трампа не вводить пошлины - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/danija-2068914232.html
Глава МИД Дании придумал, как убедить Трампа не вводить пошлины
Глава МИД Дании придумал, как убедить Трампа не вводить пошлины - РИА Новости, 19.01.2026
Глава МИД Дании придумал, как убедить Трампа не вводить пошлины
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что введение американских пошлин зависит от того, смогут ли европейские страны вместе показать... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T23:51:00+03:00
2026-01-19T23:51:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
ларс лёкке расмуссен
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/78/1517127836_0:0:2550:1434_1920x0_80_0_0_994b78d7942a2661103bee557d70ed1b.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandija-2068792084.html
https://ria.ru/20260119/tramp-2068657337.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151712/78/1517127836_14:0:2550:1902_1920x0_80_0_0_47addeb8962f93cf0b657a63b055f464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Гренландия, Дания, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава МИД Дании придумал, как убедить Трампа не вводить пошлины

МИД Дании: Трамп может не ввести пошлины, если Европа даст сильный ответ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛарс Лёкке Расмуссен
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что введение американских пошлин зависит от того, смогут ли европейские страны вместе показать президенту США Дональду Трампу, что тот не может угрозами добиться контроля над Гренландией.
Американский президент 17 января сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Стармер рассказал о реакции Британии на планы США ввести новые пошлины
Вчера, 13:54
"Пока что никаких пошлин нет. Президент (США - ред.) сказал: "Отдайте мне Гренландию, или с 1 февраля будут 10-процентные пошлины". До 1 февраля еще далеко. И введение этих пошлин зависит от того, сможем ли мы вместе показать: "Вы не можете принуждать к этому угрозами", - заявил Расмуссен, фрагмент его выступления публикует телерадиокомпания DR.
Глава датского МИД также отметил, что если европейские страны не дадут сильный ответ, то тем самым они подадут сигнал о слабости.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп попал в историю
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияДанияСШАЛарс Лёкке РасмуссенДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала