Глава МИД Дании придумал, как убедить Трампа не вводить пошлины

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что введение американских пошлин зависит от того, смогут ли европейские страны вместе показать президенту США Дональду Трампу, что тот не может угрозами добиться контроля над Гренландией.
Американский президент 17 января сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Пока что никаких пошлин нет. Президент (США - ред.) сказал: "Отдайте мне Гренландию, или с 1 февраля будут 10-процентные пошлины". До 1 февраля еще далеко. И введение этих пошлин зависит от того, сможем ли мы вместе показать: "Вы не можете принуждать к этому угрозами", - заявил Расмуссен, фрагмент его выступления публикует телерадиокомпания DR.
Глава датского МИД также отметил, что если европейские страны не дадут сильный ответ, то тем самым они подадут сигнал о слабости.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
