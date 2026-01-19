Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте предложили создать в Арктике миссию альянса.
"Мы обсудили это, и мы также предложили это... Думаю, что мы, надеюсь, сможем выработать рамки того, как это может работать", - ответил Поульсен в ответ на соответствующий вопрос, его ответ приводит телерадиокомпания DR.
Поульсен не ответил, как на это предложение отреагировал Рютте. Комментируя нынешнюю разведывательную миссию НАТО в Гренландии, министр заявил, что не считает ее ошибочной.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Эта миссия, осуществляемая под командованием Дании, проходит в рамках более широких стремлений НАТО по усилению военного присутствия в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
