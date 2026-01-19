Рейтинг@Mail.ru
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 19.01.2026 (обновлено: 18:17 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/chp-2068853475.html
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота - РИА Новости, 19.01.2026
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота
Житель Тюмени передал мошенникам 1,25 килограмма золота, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T17:39:00+03:00
2026-01-19T18:17:00+03:00
происшествия
тюмень
тюменская область
мошенничество
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
https://ria.ru/20251229/prokuratura-2065420657.html
тюмень
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, тюменская область, мошенничество, общество, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Мошенничество, Общество, Россия
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота

В Тюмени пенсионер отдал курьеру мошенников золото на 14,8 млн рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 19 янв — РИА Новости. Житель Тюмени передал мошенникам 1,25 килограмма золота, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото", — сообщили в пресс-службе.
Мужчина обменял на драгоценный металл более 14,8 миллиона рублей и отдал его курьеру. Прокуратура возбудила уголовное дело и организовала надзор за ходом и результатами расследования.
Как добавили в ведомстве, всего за минувшую неделю жертвами мошенничества по телефону и в Сети стали 59 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенного превысила 26 миллионов рублей.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Прокуратура рассказала о новой схеме телефонного мошенничества
29 декабря 2025, 14:35
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьМошенничествоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала