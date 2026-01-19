https://ria.ru/20260119/chp-2068853475.html
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота - РИА Новости, 19.01.2026
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота
Житель Тюмени передал мошенникам 1,25 килограмма золота, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 19.01.2026
происшествия
тюмень
тюменская область
мошенничество
общество
россия
тюмень
тюменская область
россия
Тюменский пенсионер отдал курьеру мошенников больше килограмма золота
В Тюмени пенсионер отдал курьеру мошенников золото на 14,8 млн рублей
ТЮМЕНЬ, 19 янв — РИА Новости. Житель Тюмени передал мошенникам 1,25 килограмма золота, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Неизвестные позвонили на сотовый телефон пенсионера, представились ему сотрудниками правоохранительных органов, ввели в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили его обменять хранившиеся в банке сбережения на золото", — сообщили в пресс-службе.
Мужчина обменял на драгоценный металл более 14,8 миллиона рублей и отдал его курьеру. Прокуратура возбудила уголовное дело и организовала надзор за ходом и результатами расследования.
Как добавили в ведомстве, всего за минувшую неделю жертвами мошенничества по телефону и в Сети стали 59 жителей Тюменской области
. Общая сумма похищенного превысила 26 миллионов рублей.