В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве юноши в автобусе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего юноши на автобусной остановке в подмосковной Электростали, заведено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
По данным СК, в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком - на фоне внезапно возникшей личной неприязни. Когда они покинули салон автобуса, между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент, уточнили в ведомстве, 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в область шеи и туловища. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, юноша скончался.
"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (часть 1 статьи 105 УК РФ)... Подозреваемый задержан, в настоящее время он доставляется к следователю для производства следственных действий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, изучаются видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, планируется назначение ряда судебных экспертиз. Также правоохранители устанавливают всех участников конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего.
